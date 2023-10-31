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Bu Altcoin’de Kasım Ayına Dikkat! Yüzde 77 Patlama Potansiyeli!

Özet

  • Ripple'ın XRP'si Ekim ayının sonunda 0,58 dolara yükselerek Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
  • Kasım ayına girerken, XRP'nin geleceği konusunda iki potansiyel senaryo öne çıkıyor.
  • Veriler, altcoin'in 1 dolara yükselebileceğini veya 0,52 dolara düşebileceğini gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:44
31 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ekim ayı sona ererken, Ripple‘ın XRP‘sinin yatırımcıları altcoin’in 0,58 dolara yükselişini keyifle izliyor. Bu ay yüzde 11,3 oranında etkileyici bir artış kaydederek Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan XRP, yatırımcılarının Kasım ayının nasıl geçeceği konusunda meraklandırıyor. Gelecek ay popüler altcoin için neler getirip neler götürebilir, gelin daha yakından bakalım.

Kasım Ayı XRP İçin Ne Getirecek?

Geçmiş veriler önümüzdeki ayın XRP için ilgi çekici ve karmaşık bir yolculuğa işaret ediyor. Kripto veri platformu CryptoRank’ten alınan veriler, Kasım ayında XRP için ortalama aylık kazancın yüzde 77,3 gibi etkileyici bir seviyede olmasıyla büyüleyici bir görünüm ortaya koyuyor. Bununla birlikte, daha muhafazakar bir tahmin isteyenler için medyan aylık getiri yüzdesi -10,2’de seviyesinde.

XRP’nin geçmişine bakıldığında son derece karmaşık bir görünüm göze çarpıyor. Geçtiğimiz beş yıl boyunca, yalnızca Kasım 2020’de olumlu sonuçlar elde eder altcoin’in o dönemde yüzde 178,3’lük kayda değer bir yükseliş yaptığı görülüyor.

Altcoin İçin Öne Çıkan 2 Senaryo

Geçmiş veriler göz önüne alındığında, XRP için önümüzdeki ay için iki potansiyel senaryoyla karşı karşıya olduğu görülüyor. Veriler altcoin için göz kamaştırıcı bir şekilde 1 dolara yükselebileceğini ya da 0,52 dolara düşebileceğini söylüyor. Bununla birlikte, kesinliğin nadir olduğu, öngörülemez kripto para piyasasında geçmiş veriler her ne kadar ilgi çekici olsa da kesin olmayan ipuçları sunmaktadır.

Veriler 1 dolara varan bir yükselişin işaretini sunuyor olsa da kripto para piyasasının doğası gereği öngörülemez olduğunu ve hiçbir şeyin garanti olmadığını unutmamak gerekiyor.

Kasım ayı yaklaşırken, yatırımcılar kendilerini koltuklarının kenarında, XRP’nin büyüleyici fiyat yolculuğunun bir sonraki bölümünü merakla beklerken buluyor. Tarih tekerrür mü edecek yoksa öngörülemeyen bir düşüş/çöküş mü olacağını ise zaman gösterecek.

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