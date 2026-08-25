XRP ağustosta son 5 yılın en güçlü yükselişini kaydetti

XRP ağustos ayında yaklaşık %40 yükselerek 1,48 dolar sınırına yaklaştı. CryptoRank verileri, bu performansın son beş yılın en karlı ağustos dönemi olduğunu gösterdi. Böylece ilkbahar ve yaz aylarında görülen sert geri çekilmenin önemli bölümü tersine döndü.

Teknik görünümde öne çıkan eşik

TradingView üzerindeki Bollinger Bands göstergesi, yükseliş ivmesine rağmen uzun vadeli yeni girişler için en dikkat çekici seviyenin 1,14 dolar civarı olabileceğine işaret ediyor. XRP, dışarıdan ani bir sıçrama izlenimi verse de grafiklerde bu hareket daha çok aylar boyunca biriken sıkışmanın çözülmesi olarak okunuyor.

Yaz boyunca fiyatın 1,00 dolar çevresinde dalgalandığı dönemde 1,1470 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak çalıştı. Bu eşik uzun süre yukarı yönlü hareketi sınırladı. Bu hafta ise Bollinger Bands sıkışması sona erdi, fiyat aşağıdan gelen güçlü bir atakla bu direncin üzerine çıktı, göstergenin üst bandının da üstüne taşındı ve 1,4853 dolara yerleşti.

Mini sözlük: Bollinger Bands, fiyatın oynaklığını ve olasi tasma noktalarını izlemek için kullanılan teknik bir göstergedir. Bantların daralması genelde düşük oynaklığa, sonrasındaki açılma ise daha güçlü fiyat hareketlerine işaret eder.

XRP’de aylar süren oynaklık daralmasının sona ermesiyle 1,1470 dolar direnci aşıldı ve fiyat 1,4853 dolara kadar yükseldi.

RSI verisi ve yükseliş alanı

Daha yüksek zaman dilimlerindeki RSI göstergesinin 49 ile 55 puan aralığında nötr bölgede kalması, mevcut hareketin teknik açıdan aşırı ısınmış sayılmadığını ortaya koyuyor. Bu tablo, yükselişin kısa vadede tamamen tükenmediğine ve fiyatın bir miktar daha alanı olabileceğine işaret ediyor.

XRP, Ripple ekosisteminde kullanılan ve sınır ötesi para transferlerinde öne çıkan dijital varlık olarak biliniyor. Piyasada izlenen ana makro hedef ise aylık Bollinger Bands orta çizgisinin bulunduğu 1,98 dolar seviyesi. Bu seviyenin aşılması durumunda 2,40 ile 3,20 dolar aralığının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Düzeltmede izlenecek destek bölgesi

Daha önce direnç olarak çalışan 1,1470 dolar seviyesi artık rol değiştirerek temel yeniden giriş noktası haline geliyor. Olası bir kısa vadeli düzeltmede bu bölgenin ana stratejik destek olarak izlenmesi bekleniyor.

Fiyat 1,1470 doların üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli yükseliş yapısının korunabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık 1,14 ile 1,24 dolar aralığına yönelik muhtemel bir geri çekilme, piyasada yeni XRP birikimi için uygun alan olarak takip ediliyor.

1,14 ile 1,24 dolar bandına olasi bir geri dönüş, piyasanın ek XRP birikimi için izlediği başlıca bölge olarak öne çıkıyor.