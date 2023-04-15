Ethereum'un Shanghai güncellemesinin yayına alınmasının ardından, stake ödülleri de dahil olmak üzere çekim için onay verilen ETH miktarı 1.48 milyon ETH'ye ulaşarak 3 milyar doları aştı.

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Ethereum‘un Shanghai güncellemesinin yayına alınmasının ardından, stake ödülleri de dahil olmak üzere çekim için onay verilen ETH miktarı 1.48 milyon ETH’ye ulaştı. Bu çekim için bekleyen ETH’lerin değerinin 3 milyar doları aştığı anlamına geliyor.

Para Çekme Kuyruğu Giderek Kalabalıklaşıyor

Veri takip platformu token.unlocks’un sağladığı verilere göre, 3.11 milyar dolar değerinde 1.48 milyon ETH şu anda çekim için sırada bekliyor. Kullanıcıların günlük olarak kullanabileceği tahmini ETH’nin ABD doları değeri 1.07 milyar dolar olup, önümüzdeki 11 saat içinde tahmini 282 bin 73 ETH’nin (590.06 milyon dolar) çekilmesi bekleniyor.

Kazanılan stake ödülleri hariç, şu anda 36.01 milyar dolar değerinde 17.23 milyon ETH stake edilmiş durumda. Bu rakam ETH arzının yüzde 15,34’üne karşılık geliyor. Yatırılan ETH miktarından çekilen toplam ETH miktarının çıkarılmasıyla hesaplanana dünkü net stake rakamı yaklaşık -103 bin 600 ETH (-204.04 milyon dolar). Bu, 201 bin 840 ETH çekilirken çekilirken yaklaşık 98 bin 240 ETH’nin yatırıldığını gösteriyor.

Shanghai güncellemesinin yayınlanmasından bu yana oluşan net stake bakiyesi çekilen 325 bin 900 ETH ve yatırılan 213 bin 790 ETH ile -122 bin 110 ETH (-228.72 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Para çekme kuyruğundaki hızlı kalabalıklaşmaya rağmen ve bazı piyasa analistlerinin beklentilerinin aksine Shanghai güncellemesinin ardından ETH fiyatı yükselerek 2 bin doları geçti. En büyük altcoin‘in fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 2 bin 100 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Stake Edilen ETH Çekimlerine Kraken Liderlik Ediyor

Stake edilen ETH’lerdeki en belirgin çekim işlemi 551 bin ETH’yi (1 milyar doların üzerinde) aşan çekim talebi ile merkezi kripto para borsası Kraken‘den geldi. Kraken’in stake ettiği büyük miktardaki ETH‘leri çekme girişimi, sunduğu stake programının kayıtsız olduğunu iddia ederek ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dava açmasının bir sonucu. Kraken, SEC’in açtığı davada 30 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.