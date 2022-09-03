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Bu Altcoin Daha Kötü Durumda: CEEK, APE, WAVES ve LUNA’da Son Durum!

Bitcoin hafta sonunda yeniden 20.000 doların altına gerilerken popüler altcoin’ler de hemen her zaman olduğu gibi Bitcoin’i takip ediyor.
12:12
3 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin hafta sonunda yeniden 20.000 doların altına gerilerken popüler altcoin’ler de hemen her zaman olduğu gibi Bitcoin’i takip ediyor. Ceek VR (CEEK), Apecoin (APE), Waves (WAVES) ve Terra (LUNA) fiyatlarına bir göz atalım.

Ceek VR ve Apecoin

Özellikle son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz CEEK, 13. en büyük metaverse coin olarak karşımıza çıkıyor ve yazının kaleme alındığı sırada 0,16 dolardan işlem görüyor. Son 1 ay içinde %28 üzerinde geri çekilen CEEK’in son 24 saat içinde nispeten stabil kaldığı ifade edilebilir.

Buna ek olarak CEEK, 29 Kasım 2021’de 1,20 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı. Bu sebeple şu anda kripto para biriminin ATH seviyesinin yaklaşık olarak yüzde 86 altında işlem gördüğü ifade edilebilir. Aslında bu büyük düşüşler kripto para ayı piyasalarında sıklıkla yaşanıyor. Dolayısıyla analistler trend tersine döndüğünde düşüşten daha fazla yükseliş yaşanabileceğini düşünüyor.

CEEK’in yanı sıra piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin olan ve bu yer için Decentraland (MANA) ile uzun zamandır rekabet eden APE, CEEk gibi son 24 saat içinde nispeten stabil kaldı. Yazının kaleme alındığı sırada 4,73 dolardan işlem gören APE, son 1 ayda %36’nın üzerinde düşüş yaşadı.

Analistlere göre 4,59 dolar 4 saatlik grafiklerde bir destek olarak işlem görürken ilk direncin 5 dolar seviyesinde olabileceği düşünülüyor. 4 saatlik grafiklerde APE için 6,80 dolar en güçlü direnç olabileceği ifade ediliyor.

Waves ve Luna

490,1 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 75. kripto para konumunda bulunan WAVES, yazının kaleme alındığı sırada 4,49 dolardan işlem görüyor. Son 1 ay içinde yaklaşık olarak %20 düşüş kaydeden kripto para birimi CEEK ve APE gibi son 24 saatte stabil kaldı.

Son dönemlerin en tartışmalı kripto para birimlerinden olan LUNA, son 24 saat içinde %6,6 düştü ve yazının kaleme alındığı sırada 1,85 dolardan işlem görüyor.

Grafiklere göre şu anda LUNA için 1,5 dolar ilk destek olarak işlem görüyor ve 2,2 doların ilk direnç olabileceği düşünülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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