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Bu Altcoin Bazı Metriklerde Rakiplerini Geride Bıraktı! Gözler Token’a Çevrildi!

Kripto para piyasalarının önde gelen altcoini bazı metriklerde rakiplerini eledi. Altcoindeki hareketlilik sonrası gözler token'a çevrildi.
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30 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA) kendisini geliştirici etkinliği için en iyi proje olarak belirledi. Bu eğilimin bir sonucu olarak daha fazla yatırımcı ve analist, gelecekteki potansiyelini ölçmek için Cardano’nun fiyat değişikliklerini yakından ele alarak çıkarımlarda bulundu.

ADA’da Geliştirme Faaliyeti!

ADA, kripto para piyasasının geri kalanı gibi büyük fiyat dalgalanmalarıyla korkunç bir yıl geçirdi. Yılı 0,2456 dolardan kapattı ve özellikle şu anki fiyatı olan 0,4017 dolara ulaştı. Ancak Cardano, 2022’de geliştirme faaliyeti ile ilgili birçok protokolü geride bıraktı. Cardano, Polkadot (DOT) ve Cosmos (ATOM), geliştirme faaliyetleri açısından en iyi protokoller olarak derecelendirildi.

Analiz platformu Santiment raporlarına göre, 27 Nisan’da son 30 gündeki en iyi 20 kripto varlık geliştirme faaliyetleri arasında yer alıyor. Polkadot (DOT), Kusama (KSM), Cardano (ADA), Cosmos (ATOM) ve Hedera (HBAR) bu son raporun ilk 5’i oldu. Ayrıca MutliversX (EGLD) ve Aptos (APT) da ilk 20 arasında yer aldı. Santiment, listesini varlık geliştirme faaliyetine göre derledi. İlgisiz verileri kaldırırken her projenin GitHub etkinliğini özel olarak izledi.

Santiment Raporları!

Bununla birlikte Santiment’e göre, bu istatistikte en iyi performans gösterenler üç şeyi garanti ediyor: Projenin güçlü inananları, proje daha fazla özellik sunacak ve projenin bir çıkış dolandırıcılığı olma olasılığı daha düşük.

CoinMarketCap verileri son 24 saatte yaklaşık 320 milyon dolar değerinde Cardano’nun önde gelen borsalarda 14 milyar dolarlık piyasa değeriyle işlem gördüğünü gösteriyor. Mevcut CoinMarketCap sıralaması, 34.802.305.447 ADA dolaşım arzıyla 7. sırada.

Öte yandan kripto para biriminde 50 günlük SMA’nın yön değiştirmesi nedeniyle piyasa yapısında bir değişiklik oldu ve yükseliş momentumu zayıf kalırsa eğilim düşüş eğilimine devam edebilir. Ayrıca 50 günlük SMA, 200 günlük SMA’nın altından geçerek, potansiyel bir düşüş sinyali ve potansiyel bir satış fırsatına işaret eden bir kesişim oluşturabilir.

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