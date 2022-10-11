Kripto para analisti Kaleo, XRP (XRP) ve bir diğer orta ölçekli altcoin'in şu anda piyasalarındaki en yükseliş görünümlü fiyat hareketine sahip olduğunu iddia etti.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler anonim kripto para trader’ı ve analisti Kaleo, XRP (XRP) ve bir diğer orta ölçekli altcoin’in şu anda piyasalarda en yükseliş görünümlü fiyat hareketine sahip olduğunu iddia ederek büyük bir çıkış yapabileceklerini söyledi.

Analistin İşaret Ettiği Altcoin’ler

Anonim kripto para trader’ı ve analisti Kaleo, 535 binden fazla Twitter takipçisine şu anda XRP ve akıllı sözleşme platformu Tron‘un (TRX) piyasalardaki en umut verici grafiklere sahip olduğunu ifade etti. Analist, “Yıl 2022 ve TRX ile XRP’nin grafikleri kripto para piyasalarında en iyi görünen grafiklerden ikisi.” değerlendirmesinde bulundu.

Tron karşısında Bitcoin’e (TRX/BTC) bakan Kaleo, çapraz düşen direnç çizgisini başarıyla kırmasının ardından paritenin yeni bir kırılım için hazır göründüğünü söyledi:

TRX / BTC işlem paritesinin göreceli gücü şu anda çılgınca görünüyor. Bu flamanın en az bir önemli ayağını daha yukarı çıkmasını bekliyorum.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, bu yazının hazırlandığı sırada TRX, tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 72 altında 0,06154 dolardan işlem görürken, XRP ise ATH’ının yüzde 87 altında 0,4893 dolardan alınıp satılıyor.

Bitcoin ve ABD’de Eylül Ayı TÜFE Verileri

En büyük kripto para Bitcoin‘e (BTC) de bakan Kaleo, lider kripto paranın yeniden 20 bin doların üzerine çıkmadan önce 19 bin dolara dokunacağı ve bu dokunuşla birlikte piyasalardaki dinamiklerin değişeceğini düşünüyor:

Haftanın ilk gününde cansız bir açılış yapan BTC’de bu senaryo durumun biraz daha iyi görünmesini sağlıyor.

Analizleri yakından takip edilen analist, ABD’de Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanacağı Perşembe günü volatilitede önemli bir değişim olmadan önce, piyasaların haftanın ilk yarısında olaysız kalacağını öngörüyor. Beklentiler TÜFE‘nin yüzde 8,1 olarak gelmesi yönünde, ancak açıklanacak verinin beklentileri aşması veya altında kalması piyasalarda aşağı veya yukarı yönde önemli hareketliliğine neden olabilir. Bu bakımdan TÜFE verilerinin açıklanmasından hemen önce ve sonrasında dikkatle hareket etmek gerekiyor.

Kaleo, bu duruma ilişkin olarak “TÜFE bu Perşembe açıklanacak. Bu, aralıkta volatilite artışına neden olmayacağı garantisi olmasa da FOMC tutanakları bu Çarşamba açıklanacak. Başka hangi öngörülemeyen kaosun ortaya çıkabileceğini kim bilebilir. FOMC tutanakları geçtiğimiz yıl piyasaların yukarı yöndeki ivmesi için her ay oldukça güvenilir bir dönüşe işaret etmişti.” ifadelerini kullandı.

Analist, 2021’in Kasım ayında TÜFE verilerinin son 30 yılın rekor seviyesine ulaştığına ve bunun da Bitcoin‘in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve yaklaşık bir yıl süren düşüş trendinin başladığı döneme denk geldiğine dikkat çekti.

BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,98 düşüşle 19 bin doların hemen üzerinde, 19 bin 34 dolardan işlem görüyor.