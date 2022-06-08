Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, Mayıs ayının ilk günlerinden bu yana en büyük kripto para birimi için aşırı korku sinyali üretiyor.

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Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, Mayıs ayından bu yana en büyük kripto para birimi BTC için aşırı korku sinyali üretiyor. Yazım sırasında önemli bir seviye olarak gösterilen 30 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin toparlanma belirtileri gösterirken, Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin haftalar sonra aşırı korku sinyali yerine korku sinyali üretmeye doğru hareket ettiği görülüyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’nde Son Durum

Bitcoin‘de 5 Mayıs’ta başlayan sert düşüş 9 Mayıs’a kadar soluksuz sürmüş ve BTC fiyatı dört gün içinde 39 bin 600 dolardan 30 bin dolara kadar geriledi. Mayıs ayının ilk günlerinde korku sinyali veren endeks, sert düşüşle birlikte aşırı korkuya kaydı ve 17 Mayıs’ta 8 değeri ile son bir yılın en düşük seviyesinden aşırı korku sinyali vermeye başladı.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasada halen korkunun hakim olduğunu işaret ediyor. Endeks, yazım sırasında ürettiği 17 değeri ile aşırı korku sinyali veriyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nedir, Ne İşe Yarar?

Kripto para piyasasındaki yatırımcı davranışı oldukça duygusaldır. Piyasa yükselirken insanlar açgözlü olma eğilimi gösterir ve bu da FOMO‘ya (kaybetme korkusu) neden olur. Ayrıca, insanlar genellikle kripto paralarını kırmızı sayıları görmenin irrasyonel tepkisiyle hızla satma eğilimindedirler. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, yatırımcıları kendi duygusal tepkilerinden kurtarmak için tasarlanmıştır.

Endeks, iki basit varsayım üzerine hareket etmektedir. Bu varsayımlardan ilki aşırı korkudur. Aşırı korku, yatırımcıların çok endişeli olduğunun bir işaretidir ve bu bir alım fırsatı olabilir. Yatırımcıların aşırı açgözlü hale geldikleri ise piyasada bir düzeltmenin vaktinin geldiği anlamına geliyor. Bu nedenle, Bitcoin piyasasının mevcut duyarlılığını analiz ederek ölçülendiren endeks, 0’dan 100’e kadar basit değerler üretmektedir. 0 değeri aşırı korku, 100 değeri ise aşırı açgözlülük anlamına gelmektedir.

Endeks, bir değer üretirken Bitcoin fiyatındaki volatilite, piyasa trendi ve hacim, sosyal medyada yazılanlar, BTC’nin piyasa hakimiyeti ve trendleri dikkate almaktadır.