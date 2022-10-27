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BTC İçin Korkutan Bitcoin Madenciliği Verisi: Satışlar Hızlanabilir

Bitcoin madencileri, azalan marjların çok daha düşük gelirlerle sonuçlanması nedeniyle ayı piyasasının ortasında zor günler geçiriyor. Uzmanlar bu durumun BTC üzerinde büyük bir satış baskısına neden olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.
10:15
27 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatı 20 bin doların üzerine çıkmış olsa da ağın madencilik operasyonlarını yürüten madencilerin içinde bulundukları kötü koşullardan uzaklaşamadıkları görülüyor.

Bitcoin Madencileri Zorda

Hashrate Index‘ten Jaran Mellerud, 26 Ekim’de madencilik marjlarının geçtiğimiz yıl içinde silinip gittiğini bildirdi. Örnek olarak Bitmain Antminer S19j Pro’nun 2021’in Ekim ayında yüzde 88 olan brüt marjını gösteren Mellerud, bugün aynı madencilik cihazının brüt marjının yüzde 38’e düştüğüne vurgu yaptı. Yine de bu, Bitmain Antminer S19j Pro ile yapılan Bitcoin madenciliğinin şimdilik kârlı olmaya devam ettiği anlamına geliyor.

Rapora göre, geçen yıl bu zamanlar Bitcoin madencileri Th/s başına bugün çıkardıklarından yüzde 50 daha fazla BTC çıkarabiliyorlardı. Bu durum büyük ölçüde, ağın bir sonraki blokunu çıkarmak isteyen madenciler arasındaki rekabetin bir ölçüsü olan zorluktaki artıştan ve hash fiyatındaki düşüşten kaynaklanıyor. Hash fiyatı, günlük saniye başına terahash başına dolar ($/TH/s/d) cinsinden hashing gücü birimi başına atanan piyasa değerinin bir ölçüsüdür.

Büyük Bitcoin madencilik şirketleri ve havuzları saniye başına daha fazla exahash kapasitesine sahip. Raporda, bir EH/s’nin geçen yıl bu zamanlar günde 6.7 BTC çıkarabilirken, bugün 3.5 BTC çıkarabildiği belirtiliyor. Bu, yalnızca geçtiğimiz yıl hash rate’lerini iki katına çıkaran madencilerin 2021’in Ekim ayında kazandıkları miktarda BTC kazanabilecekleri anlamına geliyor. Esasen, küçük oyuncular madencilik piyasasının dışına itilmiş durumda.

Raporda, zorluk arttıkça hash fiyatının muhtemelen düşüş trendine devam edeceği de ekleniyor. Blok ödüllerinin 6.25 BTC’den 3.125 BTC’ye düşeceği 2024’ün Mayıs ayındaki yarılanma (halving) etkinliğine de atıfta bulunulan raporda, durumun uzun vadede kötü göründüğüne dikkat çekiliyor. Rekabetçi ve kârlı kalmak isteyen madencilerin, ayak uydurmak için hash güçlerini artırmaya devam etmeleri gerekecek. Artan enerji maliyetlerine ek olarak böylesi bir ek masraf, birçok madencilik şirketi için büyük bir zorluk anlamına geliyor. Piyasa analistleri ve uzmanları Bitcoin madencileri için artan zorlukların BTC üzerinde satış baskısını artırabileceği, madencilerin masraflarını karşılayabilmek için ellerindeki BTC’leri tutmadan satmaya yönelebilecekleri konusunda uyarıyor.

Bitcoin Yükseliyor

BTC fiyatı geçtiğimiz birkaç gün içinde elde ettiği kazanımları koruyor. CoinMarketCap’in verilerine göre en büyük kripto para son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,73 yükselişle 20 bin 751 dolardan işlem görüyor. Bitcoin‘in son 7 gündeki kazanım yüzdesi ise yüzde 10’a dayanmış durumda.

Öte yandan Bitcoin, 2021’in Kasım ayında 69 bin dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 70 altında fiyatlanmaya ve hala düşüş trendi içerisinde hareket etmeye devam ediyor.

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