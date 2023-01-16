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Bitcoin (BTC) yeniden zincirleri kırarken, önde gelen bir analist geçmişte 3 kez yaşanan teknik bir veriye dikkat çekerek yatırımcıları uyarıyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi: Güven Tam Gelmedi!

Bitcoin ivme kazanırken, zincir üstü veriler ve kritik metrikler de yeniden toparlanmaya başladı. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, Nisan 2022’den beri ilk kez nötr seviyesinde. 15 Ocak’ta endeks, 5 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 52 ile nötr seviyeye ulaştı. BTC son yedi gün içinde %24 değer kazanırken, yatırımcı duyarlılığı da değişmeye başladı. Kritik metrik, Haziran 2022’de yılın en düşük seviyesi olan 9’a düşmüştü. Metrik, o zamandan beri “Aşırı Korku” bölgesi olan 20 ile 30 arasında geziniyordu. Ayrıca, Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, 2022’nin ortalarında şimdiye kadarki en uzun aşırı korku serisini kaydetti. Korku ve açgözlülük endeksi, mevcut volatilite, piyasa ivmesi ve hacmi, sosyal medya ve Google Trends verileri dahil olmak üzere “farklı kaynaklardan veriler kullanır.

Bu kaynaklardan gelen veriler, Bitcoin ve kripto para piyasası ile ilgili duygusal durumu özetlemek için kullanılır. Metrik, aşırı korkudan aşırı açgözlülüğe kadar beş kategoriden oluşuyor. Metrik, Açgözlülük bölgesine Ekim 2021’den beri girmedi. Metrik, an itibariyle endeks 45’e geriledi ve tekrar “Korku” bölgesine girdi. Bu durum, güvenin henüz tam olarak geri dönmediğini gösteriyor.

RSI, Zirve Yaptı: Ne Anlama Geliyor?

Bu arada Bitcoin, 12 günlük rallisiyle tarihteki en uzun ikinci yükseliş serisini gördü. Lider kripto para birimi, bu yılın başından bu yana %28 arttı. BTC, Kasım ayı başlarında FTX krizi esnasındaki tüm kayıplarını telafi etti. Devasa ralli, günlük zaman diliminde dört yılın en yüksek seviyesine ulaşan RSI (göreceli güç endeksi) gibi teknik göstergelerde büyük bir hareket yarattı. Yüksek RSI rakamları, bir varlığın aşırı satın alındığını ve fiyatın yakında düşeceğini gösterebilir.

Önde gelen analistlerden Cold Blooded Shillver’a göre, geçmişte RSI bu kadar yüksel seviyelere çıktığında Bitcoin % 12 ila % 30 arasında düzeltmeler yaşadı. Birkaç analist son rallliyi bir boğa tuzağı olarak nitelendirdi, ancak sağlam bir haftalık kapanış, bazılarının ivmenin devam edeceğine inanmasına neden oldu.