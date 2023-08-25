Bitcoin‘de (BTC) 23 Ağustos’ta yaşanan son sıçramanın ardından fiyat yeniden sert şekilde geri çekilerek bir kez daha 26 bin dolar seviyesine oturdu. Bitcoin’i çevreleyen duyarlılık büyük ölçüde düşüş eğilimi içinde kalırken, zincir üzeri veriler yatırımcılara bir miktar iyimserlik sinyali veriyor.

Kripto Para Borsalarındaki BTC Rezervi Dibe Vurdu

Zincir üzeri verilere göre kripto para borsalarındaki Bitcoin arzı son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şu anda dolaşımdaki Bitcoin arzının yalnızca küçük bir kısmı, dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 5,8’i kripto para borsalarında tutuluyor. Bu, 17 Aralık 2017 tarihinden bu yana piyasa değerine göre en yüksek kripto para için en düşük seviyeye işaret ediyor. Zincir üzeri veri platformu Santiment’in sağladığı verilere göre ayrıca haftalık bazda düzenli bir şekilde ortalama 57 bin BTC’lik işlem gerçekleştiriliyor.

Piyasa genelindeki düşüş sırasında kripto para borsalarındaki BTC rezervinin düşüyor oluşu yatırımcıların satmak yerine gelecekteki potansiyel yükselişler için ellerinde tutmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Bu eğilimin devam etmesi, olumlu makroekonomik faktörler ve olumlu kripto para piyasası duyarlılığının geri dönmesiyle Bitcoin için önemli bir fiyat artışına yol açabilir.

En büyük kripto para için bir başka olumlu gösterge de Bitcoin balinalarının geçen hafta yaşanan piyasa çöküşünün ardından son zamanlarda birikim yapıyor olması. Veriler geçen haftaki 25 bin dolara düşüşten bu yana Bitcoin balinaları şimdiye kadar 300 milyon dolar değerinde BTC biriktirdiğini gösteriyor.

Bitcoin ve Altcoinler’de Tüm Gözler Fed Başkanı Powell’ın Konuşmasında

Teknik grafiklerde Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmesi zayıflığın devam ettiğini yansıtıyor. Şimdilik, Bitcoin için acil destek bölgesi 25 bin 200 dolar ile 24 bin 800 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu destek aralığının kırılması fiyatın 20 bin 500 dolara kadar çekilmesiyle sonuçlanabilir.

Şu anda küresel piyasalarla birlikte Bitcoin ve altcoinler’de tüm gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Powell’ın açıklamalarında faiz artırım döngüsüne son verip vermeyeceklerine dönük ipuçları aranacak.

Öte yandan, ABD’nin kripto şirketlerine yönelik baskıcı ve engelleyici düzenleyici yaklaşımı piyasaya yönelimi engellemeye devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) piyasaya olan yaklaşımının ortasında en eski kripto para borsalarından olan Bitstamp, önümüzdeki aydan itibaren ABD müşterileri için Ethereum (ETH) stake etme hizmetini durduracağını açıkladı. Uzmanlar, kripto para piyasasının kripto para piyasasını yönlendiren net bir düzenleyici ve yasal çerçeve oluşturulana kadar önümüzdeki haftalarda veya aylarda olumsuz duyarlılıkla satış baskısı altında kalabileceği konusunda uyarıyorlar.