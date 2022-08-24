Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Borsalara Ziyaretçi Akını: Bitcoin ve Altcoin’lerde Puslu Hava Dağılıyor mu?

Borsalara Ziyaretçi Akını: Bitcoin ve Altcoin’lerde Puslu Hava Dağılıyor mu?

Kripto para piyasalarının etkinliği Mayıs-Haziran aylarındaki çöküşten sonra önemli ölçüde düşmüş olsa da veriler oldukça farklı bir gerçekliği ortaya koyuyor.
19:41
24 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarının etkinliği, Mayıs-Haziran aylarındaki son çöküşten sonra önemli ölçüde düştü ve birçok ülkedeki yatırımcıların ve trader’ların piyasalara olan ilgilerini kaybettiği görülüyor. Bununla birlikte, Arcane Research’ten gelen kripto para borsalarına olan trafiği yansıtan veriler, çöküşe rağmen kripto para piyasalarına olan katılımın çoğu ülkede hala oldukça yüksek seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Borsalara Yoğun Trafik Akışı

Analitik şirketi Arcane Research’e göre, kripto para borsalarının web sitelerine son 90 günde olan trafik akışı, 20 ülkedeki yatırımcıların ve trader’ların kripto para borsalarının tamamına olan trafiğin yüzde 52,4’ünü oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda kripto paraların fiyatlarının daha düşük seviyelere düştüğü için yatırımcıların ve trader’ların artan ilgisinin de bir işareti.

Analitik şirketi, araştırma için 35 küresel kripto para borsasının web sitesinin trafiğini takip etti. İlginç bir şekilde, ABD’li yatırımcılar ve trader’lar borsalara olan trafiğin tamamının yüzde 14,33’ünü oluşturarak kripto para borsalarına akan trafiğe adeta hükmediyor.

ABD, Güney Kore ve Rusya gibi ülkelerden gelen yatırımcılar ve trader’lar, son 90 gün içerisinde kripto para piyasalarına en büyük katılımı gösterdi. ABD, kripto para borsalarına akan ziyaretçi trafiğinin yüzde 14,33’ünü oluştururken, Güney Kore ve Rusya sırasıyla yüzde 6,51 ve yüzde 4,87’sini oluşturdu. Bu ülkeleri ise sırasıyla Türkiye, Japonya, İngiltere, Hindistan, Ukrayna, Brezilya, Vietnam, Arjantin, Kanada, Almanya, Endonezya, Filipinler, Polonya, Singapur, İspanya, Fransa ve İtalya takip etti.

ABD’nin kripto para piyasalarındaki hakimiyeti, kurumsal benimseme, kripto paraların düzenlenmesindeki değişiklikler, stablecoin’ler ve kripto para madenciliği ile destekleniyor. Büyük Wall Street bankaları, JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi diğer ABD’li finans kurumları da çoktan Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmış durumda.

Rusya ve Ukrayna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra kripto para kullanımında önemli bir artış gördü ve bunun bir sonucu oalrak Rusya’ya karşı yaptırımlar geldi. Ukrayna, Rusya’nın baskısını hafifletmek için dünyanın dört bir yanından kripto paralarda bağışlar topladı.

Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi, kripto para etkinliğinin arttığını ve kripto para borsalarının genişlemeye gittiğini gördü. Bu hareketlilik, AB’nin Kripto Varlık Piyasaları Yasası’nın (MiCA) bir sonucu olarak geldi.

Kripto Para Piyasaları Toparlanacak mı?

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatları, piyasa genelindeki satışlar nedeniyle son zamanlardaki düşüşün ardından yükseliş eğilimi gösteriyor. Bitcoin fiyatı yavaş yavaş yükselirken, yazım sırasında 21 bin 468 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, 23 bin dolar ile hala 200 haftalık hareketli ortalamanın altında fiyatlanıyor. Bu da en büyük kripto para üzerinde ayıların hakimiyetini işaret ediyor.

Öte yandan Ethereum fiyatı yazım sırasında son 24 saatte yüzde 3 yükselerek bin 650 dolar civarında işlem görüyor. Çok beklenen The Merge güncellemesi ETH rallisinin ana yakıtı. Ethereum geliştiricileri, The Merge’nin 15 Eylül’de gerçekleşmesini bekliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İlgili Yazılar
En Büyük Stablecoin Tether’den (USDT) Ses Getirecek Cesur Karar!
En Büyük Stablecoin Tether’den (USDT) Ses Getirecek Cesur Karar!
Alanında En Büyük Altcoin Yüzde 10 Yükselebilir!
Alanında En Büyük Altcoin Yüzde 10 Yükselebilir!
En Eski Aktif Kripto Para Borsası 2 Altcoini Listeledi!
En Eski Aktif Kripto Para Borsası 2 Altcoini Listeledi!
Coinbase CEO’su Açıkladı! Bir Gün Tüm Şirketler Kriptoyla Tanışacak!
Coinbase CEO’su Açıkladı! Bir Gün Tüm Şirketler Kriptoyla Tanışacak!
Bu Altcoin 12,2 Doları Aşabilir! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Bu Altcoin 12,2 Doları Aşabilir! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Ünlü Kripto Para Analistinin Tavsiyesi: Bu 2 Altcoin’i Çantanızdan Ayırmayın
Ünlü Kripto Para Analistinin Tavsiyesi: Bu 2 Altcoin’i Çantanızdan Ayırmayın
Sıcak Gelişme: Altcoin Yüzde 40 Yükseldi! Kripto Geliştiricisine Hapis Şoku!
Sıcak Gelişme: Altcoin Yüzde 40 Yükseldi! Kripto Geliştiricisine Hapis Şoku!
Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!
Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
En Güçlü Ethereum Rakibi Olarak Gösterilen Altcoin’de 34 Dolara Dikkat!
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022