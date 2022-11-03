Borsada işlem gören Bitcoin madencisi Iris Energy'nin 8 Kasım'da 103 milyon dolarlık borcu için planlanmış bir ödemesi var ve şirket temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya.

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Bitcoin (BTC) fiyatındaki büyük düşüş ve artan enerji maliyetleri BTC madencilerinin zor zamanlardan geçmesine neden olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta, halka arz olmuş Bitcoin madencisi Core Scientific çok yakında potansiyel iflas açıklamasında bulundu. Şimdi de bir başka BTC madencisi Iris Energy, temerrüt riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Temerrüde Düşebilir

Sidney merkezli yeşil kripto para madencisi şu anda teminatlı borç yükümlülüğünü yerine getirme sorunuyla karşı karşıya. Iris Energy, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, bazı madencilik ekipmanlarının teminatlı borç yükümlülüklerini karşılayacak kadar nakit para kazandırmadığını belirtti.

Şirket, madencilik ekipmanlarını teminat göstererek 103 milyon dolar borçlanmıştı. Iris energy bu borcu, tamamına sahip olduğu birkaç özel amaçlı araç için kullandı. Ancak Bitcoin madencisi, araçlar için daha fazla mali destek veya yeniden finansman anlaşması sağlamak istemiyor. Böyle bir durumda, Iris Energy 8 Kasım’da yapılması planlanan borç ödemesinde temerrüde düşebilir.

Bitcoin Madencileri Kâr Edemiyor

Bitcoin madencileri geçtiğimiz yılın sonundan bu yana her yönden zor durumda kaldı. İlk olarak, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yüzde 70 düşmesi, madencilerin varlıklarını daha düşük kâr marjıyla satmaya zorladı. Öte yandan, BTC madenciliğinin maliyeti, artan enerji maliyetlerinin yanı sıra yükselen Bitcoin hashrate ile büyük oranda arttı.

Tüm bunların üzerine ABD Merkez Bankası (Fed), faizi hızla artırma ve para politikasını sıkılaştırma kararı aldı. Her yönden sıkışıp kalan Bitcoin madencilerin ellerindeki BTC’lerin büyük bir kısmını satmak zorunda kaldı. Core Scientific geçtiğimiz ay bin 500 BTC’ye yakın Bitcoin satışı yaptı ve şu anda elinde sadece 24 BTC bulunuyor. Iris Energy’nin ise 53 milyon dolar nakit parası bulunuyor.

Iris Energy, şu anda özel amaçlı araçlar için borç verenle yeniden yapılandırma görüşmeleri yaptığını, yeni araçlar kurmanın yanı sıra, amaçlarının temel iş ve veri merkezi altyapısını korumak için ihtiyatlı risk yönetimine ulaşmanın yollarını aramak olduğunu belirtti. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Nasdaq borsasında işlem gören Iris Energy’nin hisseleri sert düştü. Şirketin hisseleri 2 Kasım’da yüzde 15’in üzerinde değer kaybederek 2,88 dolara geriledi.