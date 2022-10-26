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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir yatırım şirketi finansal piyasaları bekleyen büyük riske dikkat çekti.

Credit Suisse: Patlamaya Hazır Bomba!

Bitcoin, Eylül ayında yerinde sayarken, Ekim ayının ilk haftasında hafifçe toparlandı. Bitcoin’in Nasdaq ve S&P 500 endeksleri ile korelasyonu devam ediyor. Güncel verilere göre, kripto paralardaki volatilite borsadakinden çok daha yüksek durumda. Uzmanlara göre, BTC1nin altın ile son günlerdeki yüksek korelasyonuna rağmen, hala belirleyici faktörler dolar endeksi ve hisse senetleri. Bitcoin, 21.000 doları hedeflerken ABD’li yatırım şirketi Esperio‘dan çarpıcı bir açıklama geldi. Esperi analistlerine göre, Bitcoin’de düşüş önümüzdeki günlerde derinleşecek. Uzmanlar, BTC’nin Ekim ayının sonunda ivme kaybedeceğine Kasım’in ilk yarısında ise 15.000 dolara gerileyeceğini iddia ettiler. Analistler, BTC’deki düşüşü Credit Suisse‘in üç aylık raporu ve genel olarak ortaya çıkacak bankacılık krizi ile ilişkilendiriyorlar.

Uzmanlara göre, AB ve ABD ekonomisi 2008 krizinden sonraki en derin krizine doğru adım adım yol alıyor. Avrupa’nın önde gelen bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ve İngiltere emeklilik sisteminin çıkmazda olduğuna yönelik raporlar piyasalarda büyük endişe yarattı. ABD ve Avrupa ülkelerindeki Merkez Bankaları’nın agresif faiz artışlarına devam ederken, resesyon riski giderek artıyor. Rusya ile karşılıklı yaptırımlar enerji krizine neden oldu. Bu kaosun, finansal piyasalara sıçradığına dair somut işaretler var. Credit Suisse‘nin Şubat 2021’de 34.9 milyar dolarlık piyasa değeri, 10 milyar dolar seviyesine düştü. Banka geçtiğimiz yıl da 5,5 milyar dolar zarar açıkladı. İflas söylentileri ile çalkalanan banka ve diğer sorunlar Avrupa’da yeni bir bankacılık krizi mi yaşanacak?’ sorusunu akıllara getirdi.

Borç Krizi: Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Uzmanlara göre, beklenenden daha kötü bir kazanç raporu olması durumunda, Deutsche Bank veya Goldman Sachs gibi diğer sorunlu büyük finans kuruluşları, finans ve bankacılık sektörünü aşağı çeken satışlar için bir sonraki hedef haline gelebilir. Yatırımcılar böylesine kaotik bir ortamdan kaçmaya çalışacakları için bu, tüm riskli varlıklar için bir alarm verebilir. Bitcoin için bir sonraki ürkütücü dönüm noktası, faiz artırımı kararlarının beklendiği Kasım ayı başlarında yapılacak olan Federal Rezerv (Fed) toplantısı olacak.

Ve öyle görünüyor ki Fed ve muhtemelen Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyonu kontrol etmek için faiz artırımlarına devam edecek. Piyasa bu olumsuz sorunları az çok atlatacak olsa bile, bunu çeşitli biçimlerde güçlü bir borç krizinin takip etmesi muhtemeldir. Artan faiz oranları, ekonomik aktiviteyi frenleyecek ve muhtemelen ilk etkilenen ipotek piyasası olacaktır. Bu, dijital varlıklar üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak ve Bitcoin, bu yılın sonuna kadar 5.000 ila 6.000 dolara düşebilir.