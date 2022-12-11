Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası tarihinin en karanlık dönemlerinden birine tanıklık ederken, güncel bir rapor Bitcoin ve altcoin’lere dair önemli tahminlerde bulunuyor.

Korbit Raporu!

Güney Koreli uzmanlar, kripto para piyasasının değerinin önümüzdeki yıl yaklaşık 800 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkacağını tahmin ediyor. Uzmanlar ayrıca “gelecek yılın ilk yarısında” enflasyon rakamlarının “stabilize edilmesinin” yatırımcıyı yeniden Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere yönlendireceğini iddia ediyorlar. Güney Kore merkezli kripto para borsası Korbit tarafından yayımlanan “2023 Kripto Paralar ve Piyasa” adlı rapor, büyük yankı uyandırdı. Bitcoin’in piyasa değeri şu anda bir yıl öncesine göre %65’in üzerinde düştü, ancak bazı uzmanlar toparlanma konusunda umutlu görünüyor. Korbit araştırmacıları, Fed gibi merkez bankalarının yüksek faiz politikalarını uzun vadede sürdüremeyeceğine dikkat çekerken, Fed’in gelecek yıl 2022’deki para politikalarından geri adım atacağına dair işaretler olduğunu iddia etti. Bu durum, Bitcoin ve hisse senetlerinin yeniden ivme kazanmasına yol açacak.

Araştırmacılar ayrıca, 2023’ün “2019’a benzer” olmasını beklediklerini söylediler. Bitcoin ve altcoin’ler 2019’da 2018’in sert kripto kışının ardından kademeli olarak toparlanmaya başlamıştı. Uzmanlara göre, 2019’da Bitcoin %9o oranında artış kaydetti. Korbit araştırmacıları, 2019’un başlarında Fed’in faiz artırımını durdurduğunu belirtti. Bu durum, aynı yılın Eylül ayında Bitcoin fiyatlarında yükselişe yol açtı. Rapora göre, Fed’in gerçekten faiz oranlarını yükseltmezse benzer bir olayın gelecek yıl gerçekleşmesi muhtemel. Ayrıca rapora göre, benimseme artacak. Ana akım firmalar yalnızca BTC’ye değil değil, aynı zamanda Ethereum (ETH) ve diğer altcoin’lere de ilgi gösterecek. Stablecoin‘ler, DeFi sektörü ve geleneksel finans kurumları arasındaki sinerji artacak. Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve BUSD gibi stablecoin’ler “bir sonraki dolar” olmak için yarışırken “üstünlük için kıyasıya rekabet edecek”

Volatilite, Regülasyon..!

Rapora göre ayrıca kripto para piyasasında volatilite artacak. FTX çöküşünün ardından küresel olarak uygulamaya konulan yeni düzenlemeler, piyasayı etkilemeye devam edecek. Yine FTX’in çöküşü ve sonrasında ortaya çıkan domino etkisi nedeniyle merkezi borsalarla ilgili yeni endişeler devam edecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Ripple arasındaki hukuk mücadelesi sonuçlanacak. Kripto para piyasası davanın sonucuna göre büyük oranda etkilenecek. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in öncülüğünü organize edilen regülasyon girişimlerinde somut adımlar atılacak.