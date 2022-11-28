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Elon Musk yine formunda ve birkaç dakikadır bomba açıklamalar yapıyor. Peki ama bunlar ne anlama geliyor? Apple tarafından son duyurulan kural güncellemeleri ile bağlantısı ne? Daha da önemlisi kripto paralarla bu restin bir bağlantısı olabilir mi? Bitcoin 16.100 dolar seviyesinde ve Elon, Twiter tarihinin en önemli restleşmelerinden birini başlattı.

Twitter ve Apple Savaşı

Bugün birkaç dakika önce Elon Musk, Apple’ın Twitter’a reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu açıkladı. Daha da önemlisi şirketin kendisini Twitter’ı uygulama mağazası App Store’dan çıkarmakla tehdit ettiğini söyledi. Ve Musk resti çekti. Son yaptığı paylaşımda Apple’ın insanları dolaylı yoldan %30 vergilendirdiğini ve 1 milyon dolardan fazla kazanan uygulamalardan %30 oranında vergi aldığını açıkladı. İnternetin bu şekilde vergilendirilmesine karşı çıkan isim buna dur diyebilecek mi?

Musk biraz önce kendi profilinden bir meme paylaştı ve %30 vergi ödemektense savaşmayı tercih edeceğini ima etti. Ayrıca bir anket yayınlayarak Apple’ın “tüm sansür eylemlerini yayınlaması gerektiğini” söyledi. Peki kripto paralar bu işin neresinde?

Kripto Paralar İçin Rest

Olayı daha geniş çerçeveden ele almak için birkaç şeyi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bunlar önümüzdeki dönemde yaşanacak önemli gelişmelere dair bize önemli ipuçları sunuyor olabilir. Twitter ve kripto paraların bir sonraki adımı bugün Musk tarafından başlatılmış da olabilir. Şimdi maddeler halinde hatırlayalım.

Apple kuralları güncellendi, NFT ve kripto paralar ile uygulama içi premium hizmetlerin satılamayacağı uyarısında bulunuldu. Örneğin YouTube premium veya oyunda aldığınız elmasları sadece Apple aracılığıyla satabilirsiniz NFT veya kripto para kullanamazsınız dedi.

kuralları güncellendi, ve kripto paralar ile uygulama içi premium hizmetlerin satılamayacağı uyarısında bulunuldu. Örneğin YouTube premium veya oyunda aldığınız elmasları sadece Apple aracılığıyla satabilirsiniz NFT veya kripto para kullanamazsınız dedi. Twitter nakit akışını güçlendirmek için Twitter Blue ürününe mavi tik seçeneğini ekledi. Böylece daha fazla kullanıcı aylık 8 dolar ödeme yapacaktı. Mavi tik almak isteyen kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Sonrasında bazı zararlı taklitler nedeniyle bu duraklatıldı. Elon Musk gizemi seviyor tehdit için neden belirtilmedi dese de Apple gibi bir devin gerekçesiz böylesine ciddi bir tehditte bulunması mantık dışı.

Elon Musk, hafta sonu Twitter Ödemeler özelliğinin sinyalini verdi. Ancak bununla alakalı detayları gizem yaratmak için sansürlemişti.

Şimdi varsayımlara geçelim.

Elon Musk , Twitter’ın Apple mağazasından delist edilmesini göze alarak %30 komisyon ödemesine karşı çıkmaya devam eder. Uygulamayı kendi açtığı bir mağaza üzerinden yayınlar ve bu mağaza kripto destekli olabilir.

, Twitter’ın Apple mağazasından delist edilmesini göze alarak %30 komisyon ödemesine karşı çıkmaya devam eder. Uygulamayı kendi açtığı bir mağaza üzerinden yayınlar ve bu mağaza kripto destekli olabilir. Apple , Twitter’ın ödeme sisteminde kripto paraların olmasını gerekçe göstererek veya Twitter Blue ödemelerinin kripto cinsinden yapılması niyetini bildiği için Musk’ı tehdit etmiş olabilir.

, Twitter’ın ödeme sisteminde kripto paraların olmasını gerekçe göstererek veya Twitter Blue ödemelerinin kripto cinsinden yapılması niyetini bildiği için Musk’ı tehdit etmiş olabilir. Mevcut durumda Apple’ın uygulamayı delist etmesini gerektirecek üçüncü bir durum yok. Ya uygulama içi kripto ödemeleri ya da Elon Musk’ın %30 komisyona karşı çıkmasından dolayı bu sürece gelindi. Peki şimdi asıl soru şu, Musk %30 komisyonun kendilerinden alınmaması istemiş ve ret cevabı almış olabilir ancak karşılığında nasıl bir yol izleyebileceğini söyledi ki Apple onu delist ile tehdit etti? Burada tek sorun kripto gibi görünüyor. Ancak Musk daha fazla detay açıklamadan (bilmediğimiz farklı konular vs) emin olmak güç.

Cardano Kurucusu Konuştu

Cardano‘nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, teknoloji kralı Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı satın almasıyla 200 milyon kişiyi daha kriptoya kazandırabileceğini söylüyor. Web Summit 2022 konferansında konuşan Hoskinson, Cardano ve diğer üç Ethereum (ETH) rakibinin en ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir protokol olmak için mücadele ettiğini söylüyor. Kripto öncüsü, sektörde benimsenmenin hızlandığını ve Elon Musk ve Dogecoin (DOGE) gibi dijital varlıkların Twitter’ın yaklaşık 250 milyon kullanıcısıyla bir şekilde entegre edilme olasılığı sayesinde bir başka artışın gelebileceğini söylüyor.