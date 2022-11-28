Elon Musk yine formunda ve birkaç dakikadır bomba açıklamalar yapıyor. Peki ama bunlar ne anlama geliyor? Apple tarafından son duyurulan kural güncellemeleri ile bağlantısı ne? Daha da önemlisi kripto paralarla bu restin bir bağlantısı olabilir mi? Bitcoin 16.100 dolar seviyesinde ve Elon, Twiter tarihinin en önemli restleşmelerinden birini başlattı.
Bugün birkaç dakika önce Elon Musk, Apple’ın Twitter’a reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu açıkladı. Daha da önemlisi şirketin kendisini Twitter’ı uygulama mağazası App Store’dan çıkarmakla tehdit ettiğini söyledi. Ve Musk resti çekti. Son yaptığı paylaşımda Apple’ın insanları dolaylı yoldan %30 vergilendirdiğini ve 1 milyon dolardan fazla kazanan uygulamalardan %30 oranında vergi aldığını açıkladı. İnternetin bu şekilde vergilendirilmesine karşı çıkan isim buna dur diyebilecek mi?
Musk biraz önce kendi profilinden bir meme paylaştı ve %30 vergi ödemektense savaşmayı tercih edeceğini ima etti. Ayrıca bir anket yayınlayarak Apple’ın “tüm sansür eylemlerini yayınlaması gerektiğini” söyledi. Peki kripto paralar bu işin neresinde?
Olayı daha geniş çerçeveden ele almak için birkaç şeyi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bunlar önümüzdeki dönemde yaşanacak önemli gelişmelere dair bize önemli ipuçları sunuyor olabilir. Twitter ve kripto paraların bir sonraki adımı bugün Musk tarafından başlatılmış da olabilir. Şimdi maddeler halinde hatırlayalım.
Şimdi varsayımlara geçelim.
Cardano‘nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, teknoloji kralı Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı satın almasıyla 200 milyon kişiyi daha kriptoya kazandırabileceğini söylüyor. Web Summit 2022 konferansında konuşan Hoskinson, Cardano ve diğer üç Ethereum (ETH) rakibinin en ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir protokol olmak için mücadele ettiğini söylüyor. Kripto öncüsü, sektörde benimsenmenin hızlandığını ve Elon Musk ve Dogecoin (DOGE) gibi dijital varlıkların Twitter’ın yaklaşık 250 milyon kullanıcısıyla bir şekilde entegre edilme olasılığı sayesinde bir başka artışın gelebileceğini söylüyor.
“İşlerin bu kadar büyümesi çılgınca. Şu anda dünya çapında 300 milyon kripto para kullanıcısı var. Sıfırdan 300 milyona 13 yılda çıktı… Elon’ın Twitter’ı satın alması muhtemelen oradaki 200 milyon kişiye kripto getirecek. Bir tür kripto entegrasyonu konusunda her türlü niyeti var. Bence Binance bu yüzden yarım milyar dolar yatırdı. Dogercoin‘in (DOGE) hayranı olduğu açık ve Dogercoin oldukça iyi gidiyor çünkü ufukta bir tür entegrasyon olacağına dair bir inanç var.”