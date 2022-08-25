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Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, analister bir sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağına dair çarpıcı tahminlerde bulunuyor.

Bollinger Bantları: Volatilite Artacak

Dünyaca ünlü finansal analist ve Bollinger Bantları’nın geliştiricisi olan John Bollinger, Çarşamba günü paylaştığı bir tweet’te dinamikler değişmeye devam ettiği için son zamanlarda kripto piyasaları hakkında sessiz kaldığını belirtti. Uzman, ayrıca Bitcoin fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bollinger bantlarındaki sıkılaşmaya dikkat çeken analist, bu durumun genellikle volatilitenin artmasına neden olduğunu açıklıyor. Trader’ların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan ünlü isim, piyasasının artık birçok faktörden etkilendiğini ve belirsizliğin daha da derinleştiğini ifade etti. Bollinger bantlarının ünlü mucidi kesin ifadeler kullanmaktan kaçınırken, piyasanın bir dip seviye oluşturuyor gibi göründüğünü kaydetti.

2022’de kripto para piyasasının bekleneni veremedi. 2021’deki boğa koşusunun zirvesinde, birkaç analist Bitcoin’in 2022’nin ilk çeyreğinde 100.000 dolarlık fiyat noktasına ulaşacağını tahmin etti. Bununla birlikte, Bitcoin o zamandan beri Kasım ayının başlarındaki zirvesinden %70’in üzerinde düştü. Mevcut ayı piyasası, Terra (LUNA) gibi kripto ekosistemlerinin çöküşüyle ​​birlikte giderek kötüleşen makroekonomik koşullara bağlanıyor. Ayrıca birkaç kripto kredi şirketinin iflası da domino etkisine yol açtı. Kripto para piyasasında ayı döngüleri düzenli olsa da mevcut ayı piyasasının oldukça farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Temmuz ayında analist Justin Bennett, Bitcoin‘in ilk kez makroekonomik enflasyon ve durgunluk endişeleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bennett, ciddi bir yeniden değerlendirme yapılmadan önceki ayı döngülerinden mevcut ayı piyasasına metriklerin uygulanmasının tehlikeli olduğunu vurguladı. Birkaç analist açıkça dipten bahsetmekten kaçınırken, çoğu taban seviyenin yakın olduğu konusunda hemfikir. Bitcoin, son 24 saatte %1.53 artışla 21.716.54 dolardan işlem görüyor.

Ayı Piyasası, Ne Zaman Sona Erecek?

Coinbase CEO’su Brian Armstrong Salı günü yaptığı açıklamada, kripto kışının 12 ila 18 ay daha sürebileceğini ve yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olmalarını söyledi. CNBC ile yaptığı röportajda Armstrong, ayı piyasasının bu süre zarfı içerisinde ermesini umarken, ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase’in de bu sarsıntılı süreçte daha kapsamlı önlemler aldığını vurguladı ve şunları ekledi:

Ayı piyasasının 12 ila 18 ay süreceğini ve sonunda piyasada güzel bir toparlanma olacağını umuyoruz, ancak açıkçası kripto kışının daha da uzun sürebilme olasılığına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Armstrong, CNBC’ye verdiği demeçte, geleceği tahmin etmenin zor olmasına rağmen mevcut makro ortamın buna işaret ettiğine dikkat çekti. Coinbase CEO’su, şirketin 10 yılda dört kış atlattığını ve daha ‘sıcak’ günler gelene kadar ‘soğuğa’ uyum sağlamaya hazır olduğunu söyledi