Reklam
Al / Sat

Bollinger Bantları’nın Mucidinden Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, analister  bir sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağına dair çarpıcı tahminlerde bulunuyor.
17:50
25 Ağustos 2022
Bollinger Bantları'nın Geliştiricisi John Bollinger, Ethereum (ETH) Satın Aldığını Açıkladı! İşte Nedeni
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, analister  bir sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağına dair çarpıcı tahminlerde bulunuyor.

Bollinger Bantları: Volatilite Artacak

Dünyaca ünlü finansal analist ve Bollinger Bantları’nın geliştiricisi olan  John Bollinger, Çarşamba günü paylaştığı bir tweet’te dinamikler değişmeye devam ettiği için son zamanlarda kripto piyasaları hakkında sessiz kaldığını belirtti. Uzman, ayrıca Bitcoin fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundu.  Bollinger bantlarındaki sıkılaşmaya dikkat çeken analist, bu durumun genellikle volatilitenin artmasına neden olduğunu açıklıyor. Trader’ların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan ünlü isim, piyasasının artık birçok faktörden etkilendiğini ve belirsizliğin daha da derinleştiğini ifade etti.  Bollinger bantlarının ünlü mucidi kesin ifadeler kullanmaktan kaçınırken, piyasanın bir dip seviye oluşturuyor gibi göründüğünü kaydetti.

2022’de kripto para piyasasının bekleneni veremedi. 2021’deki boğa koşusunun zirvesinde, birkaç  analist Bitcoin’in 2022’nin ilk çeyreğinde 100.000 dolarlık fiyat noktasına ulaşacağını tahmin etti. Bununla birlikte, Bitcoin o zamandan beri Kasım ayının başlarındaki zirvesinden %70’in üzerinde düştü. Mevcut ayı piyasası, Terra (LUNA) gibi kripto ekosistemlerinin çöküşüyle ​​birlikte giderek kötüleşen makroekonomik koşullara bağlanıyor. Ayrıca birkaç kripto kredi şirketinin iflası da domino etkisine yol açtı. Kripto para piyasasında ayı döngüleri düzenli olsa da mevcut ayı piyasasının oldukça farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Temmuz ayında analist Justin Bennett, Bitcoin‘in ilk kez makroekonomik enflasyon ve durgunluk endişeleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bennett, ciddi bir yeniden değerlendirme yapılmadan önceki ayı döngülerinden mevcut ayı piyasasına metriklerin uygulanmasının tehlikeli olduğunu vurguladı. Birkaç analist açıkça dipten bahsetmekten kaçınırken, çoğu taban seviyenin yakın olduğu konusunda hemfikir. Bitcoin, son 24 saatte %1.53 artışla 21.716.54 dolardan  işlem görüyor.

Ayı Piyasası, Ne Zaman Sona Erecek?

Coinbase CEO’su Brian Armstrong Salı günü yaptığı açıklamada, kripto kışının 12 ila 18 ay daha sürebileceğini ve yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olmalarını söyledi. CNBC ile yaptığı röportajda Armstrong, ayı piyasasının bu süre zarfı içerisinde ermesini umarken, ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase’in de bu sarsıntılı süreçte daha kapsamlı önlemler aldığını vurguladı ve şunları ekledi:

Ayı piyasasının 12 ila 18 ay süreceğini ve sonunda piyasada güzel bir toparlanma olacağını umuyoruz, ancak açıkçası kripto kışının daha da uzun sürebilme olasılığına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Armstrong, CNBC’ye verdiği demeçte, geleceği tahmin etmenin zor olmasına rağmen mevcut makro ortamın buna işaret ettiğine dikkat çekti.  Coinbase CEO’su, şirketin 10 yılda dört kış atlattığını ve daha ‘sıcak’ günler gelene kadar ‘soğuğa’ uyum sağlamaya hazır olduğunu söyledi

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
İlgili Yazılar
Analist: Bitcoin (BTC) Çift Haneli Yükseliş Öncesi Son Hamlesine Hazırlanıyor
Analist: Bitcoin (BTC) Çift Haneli Yükseliş Öncesi Son Hamlesine Hazırlanıyor
Küresel Piyasalar Jackson Hole’a Odaklandı: Bitcoin Nasıl Etkilenir?
Küresel Piyasalar Jackson Hole’a Odaklandı: Bitcoin Nasıl Etkilenir?
Galassnode’dan Kritik Bitcoin Raporu: Gözünüz Bu Metrikte Olsun!
Galassnode’dan Kritik Bitcoin Raporu: Gözünüz Bu Metrikte Olsun!
Küresel Krizi Öngören Ekonomist: Bitcoin Bu Seviyeye Gidiyor!
Küresel Krizi Öngören Ekonomist: Bitcoin Bu Seviyeye Gidiyor!
“8 Kasım” Bitcoin İçin Büyük Gün! 2 Uzmandan Kritik Açıklamalar Geldi!
“8 Kasım” Bitcoin İçin Büyük Gün! 2 Uzmandan Kritik Açıklamalar Geldi!
ETH Kurucusu Buterin Açıkladı: “Bunu Yanlış Yorumluyorsunuz!”
ETH Kurucusu Buterin Açıkladı: “Bunu Yanlış Yorumluyorsunuz!”
Ünlü Kripto Para Analistinin Tavsiyesi: Bu 2 Altcoin’i Çantanızdan Ayırmayın
Ünlü Kripto Para Analistinin Tavsiyesi: Bu 2 Altcoin’i Çantanızdan Ayırmayın
Borsalara Ziyaretçi Akını: Bitcoin ve Altcoin’lerde Puslu Hava Dağılıyor mu?
Borsalara Ziyaretçi Akını: Bitcoin ve Altcoin’lerde Puslu Hava Dağılıyor mu?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Son Teknik Analizler
Boğa Bayrağı ve Ayı Bayrağı Nedir?
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
En Güçlü Ethereum Rakibi Olarak Gösterilen Altcoin’de 34 Dolara Dikkat!
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022