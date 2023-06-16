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Kripto para piyasalarındaki fiyat dalgalanması devam ediyor ve Bitcoin tekrar yönünü yukarı çevirdi. Mayıs ayı unutuluyor. Geçtiğimiz ay dar aralığa sıkışan BTC fiyatındaki volatilite arttı ancak bu sefer de fiyat yanlış yöne gitti. Son yükselişin kalıcı olup olmadığını ise önümüzdeki 48 saatte yaşayıp göreceğiz. Peki altcoinlerin lideri ne durumda?

Ethereum (ETH) Yorum

14 Haziran’da 1.700 doların altına düşen ETH fiyatı güçlü bir toparlanmanın başlamamasının ayıların satışlarını yoğunlaştırmış olabileceğini gösterdi. Boğalar fiyatı tekrar 1.700 doların üzerine çıkarmaya çalışıyor ve şimdilik kritik eşik aşıldı. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Eğer yeniden bu bölge kaybedilirse 1.600 doların altında 1.350 dolara kadar satışların sürmesi muhtemeldir.

Alternatif olarak, parite 1.700 doların üzerinde kalıcı olursa bu devam eden talebi yansıtır. Parite daha sonra ayıların toparlanmayı durdurmaya çalışacağı 20 günlük EMA’ya (1.779 dolar) yükselebilir. Şimdilik altcoin kralı bu bölgeye hazırlanıyor. En iyi senaryoda fiyatın 1.928 ve 2.000 dolara ulaştığını görebiliriz.

Uzun Vade ETH Yorumu

Son 274 günde ETH dolaşım arzı tam 282.531 adet azaldı. Toplam yakılan ETH miktarıysa 772 bini aştı. Dolaşım artık küçülüyor ve ayı sezonundaki sakinliğe rağmen yaklaşık 500 milyon dolarlık arz çoktan buharlaştı. Negatif enflasyona alışan ETH yatırımcıları uzun vadede bunun getireceği kıtlıkla fiyatı önemli ölçüde artıracağını düşünüyor. Ağda ne kadar fazla işlem yapılırsa fiyat da o ölçüde yükselecek.

Peki boğa sezonunda nasıl olacak? Burada kıtlıktan doğan gerçek bir yükseliş döngüsü görebiliriz. Yatırımcıların arttığı ortamda ETH işlem adedi de yukarı tırmanır ve ağ geliri artar. Doğal olarak yakılan ETH miktarı da hızla yükselir. Yukarıdaki tabloda Merge sonrası daralan arzı görüyorsunuz. Eğer Ethereum ağı PoS konsensus mekanizmasına geçmeseydi dolaşımdaki arzında yıllık yaklaşık %3 arttığını görecektik ve aşağıdaki gibi bir tablo oluşacaktı.

Azalan arz, daha fazla talep, yakım hızının artması derken boğanın en iyi yükseliş hikayelerinden birini ETH yazabilir. En azından bugünden geleceğe baktığımızda görünen tablo budur.