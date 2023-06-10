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Boğa Şifresi: 13 Haziran! Bugün XRP Coin Almak İçin Doğru Zaman Mı?

Özet

  • 13 Haziran tarihine kadar Hinman belgeleri yayınlanacak.
  • Önümüzdeki hafta enflasyon verisi ve faiz kararı var.
  • XRP Coin balinaları alımları artırdı fiyat 0,6 doları aşabilir.
01:20
10 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta itibariyle neredeyse tüm altcoinler potansiyel olarak SEC ile başlarının belaya girdiğini anladı. XRP bunu yıllardır yaşıyor. ABD merkezli borsalardan dışlanan altcoin davanın olumsuz etkilerine yıllarca göğüs germek zorunda kaldı. Ancak artış işler değişiyor.

XRP Coin 13 Haziran

Vakit geldi çattı. XRP Coin davasının artık sonuna geliniyor ve Ripple CEO’sunun iddiasına göre haftalar içinde davanın finalini göreceğiz. 13 Haziran birçok açıdan kritik bir tarih peki XRP Coin fiyatını etkileyecek ne gibi gelişmeler göreceğiz?

  • Enflasyon verisi açıklanacak.
  • Fed faiz kararı açıklanacak. (14 Haziran)
  • Hinman Belgeleri yayınlanacak.

Hinman belgeleri XRP Coin topluluğunu yeniden yükselişe ikna edebilir. Enflasyon verisinin düşük gelmesi bekleniyor. Fed’in faiz artışını bu ay pas geçeceği tahmin ediliyor. Üçü birleştiği zaman XRP Coin fiyatının yükselişi için uygun ortam oluşabilir.

XRP Coin Fiyat Tahmini

SEC’in Ripple’ı (XRP) ‘menkul kıymet’ olarak tanımlanan son token listesinden çıkarma yönündeki dikkat çekici kararı piyasalar tarafından fark edilmedi. XRP sahipleri, önümüzdeki haftalarda Ripple’ın uzun süredir devam eden SEC davasında olumlu bir sonuç çıkacağı beklentisiyle giderek daha fazla yükselişe geçti.

Büyük kurumsal yatırımcıların devam eden XRP fiyat rallisinde ön planda olduğu görülüyor. Gösterge olarak, toplam XRP ağı işlem hacmi arttıkça, Balina faaliyeti de eş zamanlı olarak arttı. Balina işlemleri bu hafta %8.000 artarak 3 Haziran’daki 7 büyük işlemden 8 Haziran’da 557’ye yükseldi.

XRP 0,55 doların üzerine çıkmak için birkaç başarısız girişimde bulundu. Ancak bu kez, boğa balinaları devam eden bir XRP fiyat rallisini 0,60 doların üzerinde yeni bir 2023 zirvesine taşıyacak gibi görünüyor. Santiment’in Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) verilerine göre, geçtiğimiz ay içinde XRP satın alan çoğu kripto yatırımcısı şu anda %7 oranında gerçekleşmemiş kâra bakıyor. Tarihsel alım satım modelleri 0,57 dolar civarında satış yapmaya başlamadan önce %6 daha fazla kazanç elde edeceklerini gösteriyor.

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