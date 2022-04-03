2022 yılının birinci çeyreği artık bitti. İlk çeyrekte piyasalar ağırlıklı olarak sönük kaldı peki ikinci çeyrekte bizi neler bekliyor? Şubat ayından bu hafta sonuna kadar, Bitcoin fiyatı 37.500 dolar ile 42.500 dolar arasında bir aralığa bağlı kaldı. Boğa sezonu artık gelecek mi?

2022 Yılı Bitcoin (BTC)

Makro manzara göz önüne alındığında, ilk çeyrek son derece şaşırtıcıydı. Rusya Ukrayna’yı işgal etti, Fed en az altı faiz artırımı açıkladı. ABD ve AB kripto para düzenlemeleri konusunda önemli adımlar attı. Bitcoin‘in o dönemdeki fiyatını diğer her şeyle karşılaştırırsak karşımıza daha da şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. 1 Şubat ile 14 Mart arasında S&P 500 %8 ve uzun vadeli (20 yıllık) Hazine tahvilleri %7 düştü.

Tahvil piyasaları ciddi kayıplar yaşadı. Petrol ve nikel gibi emtia fiyatlarının agresif bir şekilde arttığını gördük. Bu arada, Bitcoin ciddi bir hareket yapamadı. Geçen haftaya kadar bu doğruydu. 25 Mart hafta sonuna Bitcoin ile 44.000 dolardan girdik ve 28 Mart Pazartesi gününe kadar 48.000 dolara yükseldi.

Bu kazanç, terraUSD (UST) stablecoin’ini desteklemek için 10 milyar dolara kadar BTC satın almayı planlayan Luna Foundation Guard tarafından kısmen katalize edildi. LFG tarafından yapılan kalıcı Bitcoin alımları, Bitcoin fiyatı için kısa vadeli bir itici güç oldu. Anchor protokolünü kullanarak UST varlıklarından %19,62’ye varan APY veren Terra, yatırımcıların iştahını artırdı.

Boğa Piyasası Başlıyor Mu?

Ancak Bitcoin, piyasanın son zamanlarda beğendiği tek varlık değildi. Aslında, piyasa Ethereum’u daha çok sevdi ve ETH 1 Şubat’tan bu yana %23 kazandı (BTC’nin %18’ine kıyasla bu daha iyi bir performans). ETH’nin fiyat katalizörü, 14 Mart’ta Ethereum’un, blockchaininin hisse kanıtına geçişinden önce “Kiln” test ağında başarılı bir şekilde “birleştiği” zaman geldi. Konsensüs mekanizmasını hisse kanıtı olarak değiştiren Ethereum, yatırımcılar tarafından yakından izlendi ve başarılı test, Ethereum’un 2015’ten beri çalışmakta olan geçişi gerçekten yapabileceğinin sinyalini verdi.

İkinci çeyreğe baktığımızda, Glassnode’un en son bülteninde yayınlanan ayrıntılı (ve ezoterik) Bitcoin grafiğini incelememiz gerekiyor.

HODL Dalgaları, bu Bitcoin’lerin tutulduğu süreye göre farklılaşan Bitcoin gruplarıdır (örneğin, iki yıl boyunca tutulan Bitcoin’ler 2-3 yıllık HODL Dalgasında olacaktır). Daha sonra bu HODL Dalgalarını, bu Bitcoin’lerin son hareket ettiği fiyat olan “Gerçekleşen Fiyat” ile karşılaştırıp, sonucu bu Bitcoin’lerde tutulan ABD doları servetini analiz etmek için kullanabiliriz. Bir yaşından küçük varlıkları filtrelersek ilginç bir görselle karşılaşırız.

Ayı piyasalarının iki aşamadan oluştuğunu düşünürsek, birincisi servetin düşük bir oranının yaşlı yatırımcılar tarafından tutulduğu, ikincisi ise daha fazla kripto paranın daha yüksek bir maliyet bazında bir yıllık banda yaşlandıkça servet eşitsizliğinin güçlü bir şekilde toparlandığını görürüz. Bu maliyet esası, önceki döngüden daha yüksek bir taban değeri olarak durmalıdır. Bu ayı piyasasında bir dönüm noktasında olabiliriz.

Son olarak, geçmiş geleceğin göstergesi olmasa da geçmişi anlamak neler olabileceğini tahmin etmemize yardımcı olabilir. Geriye dönüp baktığımızda, Bitcoin piyasasında bazen Nisan ayında ciddi ralliler olduğunu biliyoruz. Genellikle Bitcoin, Nisan ayında ortalama %17’lik bir kazançla pozitif performans gösterir. Belki de artık ayı piyasalarının son günlerindeyizdir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.