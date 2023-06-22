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Dünyanın hacim bakımından en büyük borsaları arasında yer alan Coinbase’in CEO’su önemli açıklamalar yaptı. SEC ile karşı karşıya gelen ve kayıtsız menkul kıymet sattığı için dava edilen borsanın hisseleri Haziran başında önemli ölçüde düşmüştü. Ardından gelen (en az SEC davası kadar) sürpriz müjdeler şirketin hisselerinin yeniden yükselmesini sağladı.

Kripto Para Boğası

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, gelecek yılki ABD başkanlık seçimlerinin kripto endüstrisi düzenlemeleri için kilit bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Haftalardır bu konuda özel makaleler kaleme aldık ve siyasilerin gelecek sene farklı bir strateji izleyebileceğini söyledik. Milyonlarca kripto para yatırımcısının önemli kısmı ABD sınırları için ve bu insanların parasını elinden alan SEC aynı zamanda Biden’a karşı tepkinin artmasını sağlıyor.

Seçimlerde adaylar oy kazanabilecekleri her argümana sarılır. Kripto gelecek yıl ABD seçimlerinin ortasında bunu yaşayacak gibi görünüyor. Özellikle siyasi anlamda oldukça güçlü olan BlackRock’ın SEC’in iki dev borsayı hedef aldığı günlerde inadına spot Bitcoin ETF başvurusu yapmasını iyi okumalıyız.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda ABD seçimleri kriptonun sıkılan gırtlağının düzenleyiciler tarafından serbest bırakılması anlamına gelebilir.

2024 ABD Seçimleri ve Kripto

Bugün New York’ta düzenlenen bir konferansta konuşan Armstrong, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından borsaya karşı açılan yeni bir davanın, dava mahkemelerde ilerlerken nihayetinde sektör için daha fazla düzenleyici netlik sağlayabileceğini söyledi.

“Açıkçası 2024 seçimleri de burada bir faktör. Şu anda kripto karşıtı olmak politik olarak popüler değil ve ister yönetimde, ister partilerde veya SEC başkanında olsun, burada potansiyel bir değişiklik göreceğiz.”

Eğer Coinbase CEO’su haklı çıkarsa 2024 yılında boğayı destekleyebilecek onlarca potansiyel gelişmeden biri ABD seçimlerinin getirdiği kripto dostu hareketler olacak.

Armstrong ayrıca SEC’in rakip Binance borsasına açtığı davaya da değindi.

“Diğer yaptırım eylemlerinin gerçekleştiğini gördüğümüz gibi – ki insanlara hatırlatmak zorundayım, SEC ile bir hukuk meselesi üzerinde çalışıyoruz, bu neyin bir emtia ve neyin bir menkul kıymet olduğuna dair teknik bir mesele, mahkemeler orada netlik kazanmaya yardımcı olabilir. Gördüğümüz diğer konu ise farklı. Cezai konular var. Yasadışı trade, fonların karıştırılması gibi iddialar var. Coinbase’de bunların hiçbiri söz konusu değil.”

Bu arada SEC’in fonların karıştırıldığını veya ABD dışına taşındığını ispat edemediğini de söylemeliyiz.