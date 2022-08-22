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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kaybederken, önde gelen bir Bloomberg analisti BTC fiyatının hangi yöne gidebileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MACD Göstergesi ve Yüksek Korelasyon, Alarm Veriyor

Federal Rezerv’in para politikasını sıkılaştırma konusundaki endişeler, küresel piyasaları etkilemeye devam ederken, Bitcoin son 4 içerisinde %9’luk bir düşüş yaşadı. BTC’nin 25.000 doların üzerine çıkması, umutları yeniden filizlendirmişti. Ancak, ayı piyasasın etkileri hala boy gösteriyor. Haziran ayındaki ayı piyasasının en düşük seviyelerinden aşamalı olarak tırmanan kripto paralar yine Fed engeline takıldı. Fed’in faiz oranlarını daha da artırma ve likiditeyi azaltma taahhüdü nedeniyle Bitcoin, bekleneni veremedi.. ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Pazartesi günü yine düşüş kaydetti. Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyon göz önüne alındığında kripto paralar üzerindeki baskı da devam ediyor.

Bloomberg Intelligence kıdemli piyasa yapısı analisti Jamie Douglas Coutts yayınladığı bir raporda Bitcoin fiyatının kısa ve orta vadede, teknoloji hisseleri ile uyumlu hareket edeceğini belirtti. Makroekonomik şartlar ve yüksek enflasyonun düşürülmesi hedefi, piyasaların önündeki en büyük engel olrak nitelendiriliyor. Bloomberg analistine göre, Bitcoin’de teknik görünüm de alarm veriyor. Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) olarak bilinen metrik de uyarı işareti verdi. MACD, negatife döndü. Analiste göre, bu durum BTC’de düşüşün devam edeceği anlamına geliyor.

SEC, Piyasayı Etkiliyor

Kripto para şirketlerinin mali sorunları derinleşirken, SEC de sektöre büyük risk teşkil ediyor. Analistlere göre, satış baskısının arkasında makroekonomik ortamdaki belirsizlik yatıyor. Ancak, düzenleyici kurumlardan gelen baskı da yatırımcıyı rahatsız ediyor. Bitcoin bugün yine ivme kaybederek, 22.000 doların altına geriledi.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz oranlarını düşürmeyi düşünmediklerini açıklamasının ardından Bitcoin, üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. JPMorgan’da çalışan ve şu anda OKX’te finansal piyasalar direktörü olan Lennix Lai, şu önemli açıklamayı yaptı: