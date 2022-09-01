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Kripto para piyasası, Ağustos ayında kritik 1 trilyon dolarlık sınır seviyesinin altına düşerken, çalkantılı bir dönem geçirdi. Bitcoin (BTC) Ağustos’ta %13 değer kaybederken, Ethereum (ETH) ise %6 düştü.

Bloomberg: Eylül, Bitcoin İçin Uğursuz!

Uzmanlar, Eylül ayının da kripto para piyasası için yüksek volatilite ile riskli bir dönem olacağını vurguluyor. Bloomberg raporuna göre Eylül, Bitcoin için tarihsel olarak en kötü aylardan biri oldu. BTC, 2017’den beri her Eylül ayında düşüş kaydetti. Rapora göre, Bitcoin fiyatları son 5 yılda Eylül ayında ortalama %8,5 düşüş kaydetti. Bununla birlikte, Ethereum da aynı dönemde değer kaybetti. Bitcoin ile yüksek bir korelasyona sahip olan altcoin’lerde genel olarak Eylül ayında bekleneni veremedi. Ethereum Merge’ güncellemesinin piyasayı hareketlendirmesi tahmin ediliyor

Bloomberg raporu, bu Eylül ayında da riskin devam ettiğini bildirdi. Bitcoin fiyatı, ivme kaybetmeye devam edebilir. Kripto para piyasası tüm yıl boyunca ABD borsası ile aynı doğrultuda hareket etti. İki piyasa arasındaki korelasyon güçlü kalmaya devam ederken, Eylül hisse senetleri için de zor bir ay olma eğiliminde. Her iki piyasa da Fed’in toplantılarına odaklanırken, yüksek faiz oranalrı risk teşkil etmeye devam ediyor. ABD merkez bankası faiz oranlarını yükselttiği için Bitcoin yıl boyunca büyük darbe aldı. Fed başkanı Powell, enflasyonla mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Bitcoin fiyatı bu yıl %60’tan fazla düşerken, Ethereum son birkaç hafta içinde yükselmeyi başardı. ETH fiyatındaki son artış, Merge güncellemesi ile bağdaşlaştırıldı.

Enflasyonla Mücadele, Meyvesini Veriyor!

Kripto para piyasası, Fed’in şahin duruşu nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Makroekonmik şartların neden olduğu satış baskısı, Bitcoin’in 20.000 doların altına düşmesine neden oldu. Merge güncellemesi için gün sayan Ethereum da 1.500 dolardaki kritik destek seviyesinin altına düştü. BTC ve ETC, tekrar toparlanırken piyasadaki belirsizlikte derinleşiyor. Uzmanlara göre, bu noktada belirleyici faktör Fed’in para politikası olmaya devam ediyor.

Federal Rezerv’in Atlanta şubesi başkanı Raphael Bostic, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin faiz oranlarındaki artışı tekrar düşürülebileceğini söyledi. Kripto paralar, Federal Rezerv’in agresif duruşu nedeniyle önemli ölçüde değer kaybetti. Federal Rezerv, ABD’de enflasyonla mücadeleden sorumlu kurum konumunda. Federal Rezerv, yüksek enflasyonla mücadele etmek için niceliksel sıkılaştırmaya ve faiz artırımlarına başvuruyor.