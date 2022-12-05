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Bitcoin (BTC) sert bir kış döneminden geçerken, Bloomberg’e konuşan uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bloomberg Anketi ve Uzman Görüşleri!

Kripto para piyasası kriz üzerine kriz yaşarken, uzmanlar iyimser bir tablo çizmenin henüz erken olduğunu savunuyor. Fundstrat‘ın dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell, Bloomber’e yaptığı açıklamada, satış baskısının azaldığını ancak toparlanmanın uzun süreceğini belirtti. Farrell, güç durumda bulunan Genesis’in ana şirketi olan Digital Currency Group’u çevreleyen süregelen belirsizliğe işaret etti. Genesis’in alacaklıları, aracı kurumun iflas etmesini önlemek için seçenekler arıyor. Sidney’deki ABC Rafinerisi’nin kurumsal pazarlar küresel başkanı Nicholas Frappell ise altının kripto para ekosistemindeki güven sorunu nedeniyle, ivme kazanacağını belirtti. Uzmana göre, kripto sektöründeki kriz devam edecek.

Birçok ekonomist ve analist tünelin sonundaki ışığın hala görünmediğini belirtirken, kripto para sektörü daralmaya devam ediyor. Örneğin, kripto para borsası Bybit, sektörü vuran bir dizi krizin sonuncusu olarak iş gücünü %30 azaltmayı planlıyor. Ayrıca yapılan araştırmalar, kripto para sektöründe daha fazla sorunların olabileceğine işaret ediyor. Bloomberg‘in anketine katılanların yaklaşık %94’ü FTX’in krizinde daha fazla şirketin iflas edeceğini düşünüyor. Böylesi bir durumda Bitcoin’deki düşüş daha fazla derinleşebilir. Bitcoin, bugün istikrarlı bir şekilde hareket ediyor. BTC, Pazartesi günü %1,8 oranında yükselerek üç haftanın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 17.340 dolara ulaştı.

Resesyon Riski, Devam Ediyor!

Uzmanlara göre, mevcut piyasa koşullarında Coivd-19 dönemindeki benzer bir durum söz konusu. Bu olursa, Bitcoin ilk kez gerçek bir resesyonu sürecinde test edilecek. Böylesi bir ortamda hayatta kalmak, BTC’nin yatırım yapılabilir bir makro varlık olarak sonsuza kadar var olmasını sağlayacak. Ancak, hem ressyon riski hem de hiss senetlerindeki düşüş nedeniyle BTC fiyatı da düşmeye devam edecek. Şu anda madenci kapitülasyonunun baş göstermesiyle, Bitcoin ayı piyasasının kapanış aşamalarına giriyor olabilir.

Tarihsel ortalama süre 14 aydır. Şu anda 13. aydayız. Bitcoin karşıtı Peter Schiff, Goldman Sachs ve aynı zamanda diğer analistler de yaklaşan bir durgunluk uyarısında bulunuyor. Santiment verileri dipten alımların devam ettiğini gösteriyor. Fed başkanı Powell’dan da gelen olumlu sinyaller, kripto para piyasasında az da olsa umutların yeniden filizlenmesine neden olmuştu. Ancak, BTC yatay yöndeki fiyat hareketini sürdürmeye devam ediyor.