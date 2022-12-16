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Bloomberg Raporu Her Şeyi Anlatıyor! 2 Uzmandan Kritik Uyarı: İşte Bitcoin’de Olacaklar!

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 doların altına düşerken, Bloomberg'e konuşan uzmanlar ve kritik rapor gerçek tabloyu gözler önüne seriyor. 
15:30
16 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 doların altına düşerken, Bloomberg’e konuşan uzmanlar ve kritik rapor gerçek tabloyu gözler önüne seriyor.

Bloomberg: İşlem Hacmi, Yarı Yarıya Düştü!

Kripto para piyasası FTX krizinin etkilerinden kurtulmaya çalışırken, Binance ve diğer merkezi borsalarda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle endişeler devam ediyor. Bloomberg raporuna göre, güven kaybının ardından borsalarındaki işlem hacimleri yarı yarıya düştü. Araştırma firması Kaiko’nun verilerine dayanan Bloomberg hesaplamalarına göre, günlük ortalama işlem hacmi 30 Ekim’e kadar olan yedi gündeki 26,7 milyar dolara kıyasla 11 Aralık’a kadar olan haftada 13,1 milyar dolara geriledi. FTX’in iflas etmesi, Kasım ayının başından itibaren kripto para sektörünü sarsmaya başladı. Uzmanlar ise domino etkisinin devam edebileceğini belirtiyor.

Bankman-Fried nihayet tutuklandı ve milyarlarca dolarlık müşteri fonlarını zimmete geçirdiği iddiasıyla dolandırıcılıkla suçlanıyor. İşlem hacimlerindeki düşüş kısmen, korkan yatırımcıların kripto para platformlarından coin’lerini çekmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca Bitcoin fiyatındaki belirsizlik de yatırımcıların piyasaya girmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

‘Korku İklimi’

İşlem platformu Alpha Impact’in CEO’su Hayden Hughes, Bloomberg’e yatırımcıların daha fazla borsanın iflas edeceğinden korktuğunu ve varlıklarını toplu halde borsalardan çektiklerini belirtti. Uzmana göre, şirketler de varlıklarını geri çekti, bu da genel olarak daha düşük hacim anlamına geliyor. Bu durum, Bitcoin fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Kaiko’dan elde edilen rakamlar, Binance, Bitfinex, Coinbase, OKX ve Kraken gibi kripto para borsalarını içeriyor. Bu tür merkezi platformlar, müşteri kaybederken, veriler yatırımcıların daha küçük çaptaki  merkeziyetsiz borsalara (DEX) yöneldiğini ortaya koyuyor.

Müşteri fonlarının korunması, FTX krizinden sonra yoğun bir tartışma konusu. Ancak bazen DEX olarak adlandırılan merkezi olmayan borsalar da zarar gördü. DefiLlama’nın verilerine göre, günlük ortalama hacimleri 24-30 Ekim’deki 2,6 milyar dolardan 11 Aralık’a kadar olan haftada yaklaşık %44 düşerek 1,5 milyar dolara geriledi. Dijital varlık uzmanı Arca’nın araştırma direktörü Katie Talati, DEX’lerinde bu süreçten etkilendiğine dikkat çekerken, DEX‘lerdeki kullanıcı deneyimi ve işlemlerin merkezi borsalardan çok farklı olması nedeniyle bazı kullanıcıların zorlandığını belirtti.  Bitcoin, Etherum (ETH) ve ilk 100’deki atlcoin’lerin  değerini gösteren endeks bu yıl %60’tan fazla düştü. Bu durum mevcut ayı piyasasının boyutunu gösteriyor. Fed’in para politikası belirsizliğini korurken, Bitcoin daha şahin bir duruş sergileyen kurum karşısında yine zor bir sürece girebilir.

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