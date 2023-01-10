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Bloomberg Raporu Gündeme Bomba Gibi Düştü: İşte 2023’te Bitcoin’de Olacaklar!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, güncel bir Bloomberg raporu kısa ve uzun vadede olası senaryoları ortaya koyuyor. 
12:25
10 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, güncel bir Bloomberg raporu kısa ve uzun vadede olası senaryoları ortaya koyuyor.

Bloomberg: Resesyon Bitcoin’e Yarayacak!

Bitcoin’in 2022’deki kötü performansı, kripto para karşıtlığının artmasına neden oldu. Özellikle FTX krizi sektörün ve kripto paraların güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Ancak, geçmişteki döngüleri inceleyen ve ayı piyasalarına dikkat çeken iyimser analistler Bitcoin’in geleceğinden umutlu. Bloomberg analistleri de Bitcoin’e ilişkin iyimser bir tablo çizerken BTC’nin yeni yılda hızlı bir şekilde toparlanmasının dikkate değer nedenlerini sunuyor. Bloomberg analistleri, yayınladıkları son raporda  küresel resesyonun Bitcoin ve piyasadaki diğer kripto para birimleri üzerindeki etkisini ele alıyor. Bloomberg’e göre, şiddetli bir küresel ekonomideki resesyon olasılığı, 2023’te Bitcoin için katalizör olabilir. Uzmanlar, Bitcoin’in çoğu senaryoda büyük olasılıkla öne çıkacağını iddia ediyor. Diğer birçok önemli analistin, Bloomberg’in görüşlerini paylaştığını belirtmekte fayda var.

2022 sona ererken ve yeni yıl için tahminler gelirken, birçok önde gelen trader ve yatırımcı iyimser bir tablo çiziyor. Altana Dijital Para Fonu’nun kurucusu Alistair Milne da resesyonun Bitcoin’e ivme kazandıracağı görüşünde. Yöneticiye göre, Bitcoin 2023’te 45.000 dolara yükselebilir. Uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz oranlarından daha düşük olduğunu gösteren ters getiri eğrisine dikkat çeken rapor, ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve bunun tüm varlıklar üzerinde büyük etkilere yol açacağı belirtiliyor. Rapora göre, sonuç olarak Bitcoin 12.000 dolara geri dönebilir veya daha da düşerek 10.000 dolara düşebilir. Ancak, rapora göre yine de Bitcoin’in uzun vadede toparlanması kaçınılmaz.

Risk, Devam Ediyor!

Uzmanlara göre, mevcut artış  piyasa için biraz rahatlama sunsa da, oldukça çalkantılı bir hafta olacak gibi görünüyor. Bu durum, mevcut rallinin kısa ömürlü olabileceği anlamına gelir. Raporlar, kripto para sektöründe bir dev olan Digital Currency Group’un federal düzenleyicilerin incelemesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Şirketin yan kuruluşu Genesis’in iflastan kaçınmak için verdiği mücadele ise devam ediyor. Blok zinciri projesi Tron, stablecoin’i USDD‘nin ABD dolarına olan endeksini kaybettikten sonra yeni endişe kaynağı oldu. USDD, an itibariyle  0,9767 dolardan işlem görüyor.

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