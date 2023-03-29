Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bloomberg Intelligence Stratejistinden Açıklamalar: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Bloomberg Intelligence Stratejistinden Açıklamalar: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Bloomberg Intelligence makro stratejisti Mike McGlone, yakın tarihli bir podcast yayınında kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
13:20
29 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg Intelligence makro stratejisti Mike McGlone, yakın tarihli konuk olduğu bir Podcast yayınında lider kripto para birimi Bitcoin’in ve kripto para ekosistemine ilişkin uzun vadeli öngörülerini paylaştı. Mike McGlone, BTC’nin kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha yüksek bir benimsenme oranına ulaşabileceğini ve bunun fiyat performansına olumlu yansıyabileceğini ancak S&P500 korelasyonunun da BTC’nin fiyat performansı adına oldukça önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Bloomberg Intelligence Stratejistinden Bitcoin Değerlendirmesi

Yakın bir tarihte bir Podcast yayınına konuk olan Bloomberg Intelligence makro stratejisti Mike McGlone, lider kripto para birimi Bitcoin’in uzun vadeli geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı ve kripto para piyasasının mevcut yapısına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. McGlone, zaman içerisinde daha çok sayıda kurumsal yatırımcının portföyüne BTC eklemeye başladığını ve Bitcoin’in son yıllarda kurumsal yatırımcılar tarafındaki popülaritesini önemli ölçüde arttırdığını dile getirdi. Kurumsal yatırımcılar tarafındaki benimsenme oranındaki bu artışın Bitcoin’in fiyat performansını olumlu yönde etkileyebileceğini dile getiren McGlone, burada BTC’nin S&P500 korelasyonunun da önemli bir kriter olduğunu ve buradaki potansiyel düşüşlerin de kripto para piyasasını etkileyebileceğini ifade etti.

Stratejist, Yakın Vadeli Beklentilerini Paylaştı

Bloomberg Intelligence makro stratejisti Mike McGlone, lider kripto para birimi Bitcoin adına uzun vadede 100.000 dolar fiyat seviyelerinin mümkün olduğunu dile getirirken kripto para piyasasındaki son durumu da değerlendirerek yakın vadeli beklentilerini de paylaştı. Kripto para piyasasında gerçekleşebilecek olası bir düşüş senaryosuna değinen McGlone, Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği değer artışlarının ardından olası bir düşüşte yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyebileceğine yönelik bir beklentisi olmadığını belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Bitcoin’de (BTC) Güncel Yorumlar! İşte BTC’de Kritik Fiyat Grafiği!
Bitcoin’de (BTC) Güncel Yorumlar! İşte BTC’de Kritik Fiyat Grafiği!
Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?
Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?
Analist, Kripto Para Yatırımcılarına Seslendi: Bitcoin’de Büyük Düşüş Kapıda mı?
Analist, Kripto Para Yatırımcılarına Seslendi: Bitcoin’de Büyük Düşüş Kapıda mı?
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Ünlü Milyarder ve Bitcoin (BTC)’in Geleceği! Kripto Paralar Kısa Vadeli Yorum!
Ünlü Milyarder ve Bitcoin (BTC)’in Geleceği! Kripto Paralar Kısa Vadeli Yorum!
Kritik Seviyedeki Hedefler Belirlendi! İşte BTC, ETH, DOGE, XRP ve SOL Tahmini!
Kritik Seviyedeki Hedefler Belirlendi! İşte BTC, ETH, DOGE, XRP ve SOL Tahmini!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023