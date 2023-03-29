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Bloomberg Intelligence makro stratejisti Mike McGlone, yakın tarihli konuk olduğu bir Podcast yayınında lider kripto para birimi Bitcoin’in ve kripto para ekosistemine ilişkin uzun vadeli öngörülerini paylaştı. Mike McGlone, BTC’nin kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha yüksek bir benimsenme oranına ulaşabileceğini ve bunun fiyat performansına olumlu yansıyabileceğini ancak S&P500 korelasyonunun da BTC’nin fiyat performansı adına oldukça önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Bloomberg Intelligence Stratejistinden Bitcoin Değerlendirmesi

Yakın bir tarihte bir Podcast yayınına konuk olan Bloomberg Intelligence makro stratejisti Mike McGlone, lider kripto para birimi Bitcoin’in uzun vadeli geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı ve kripto para piyasasının mevcut yapısına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. McGlone, zaman içerisinde daha çok sayıda kurumsal yatırımcının portföyüne BTC eklemeye başladığını ve Bitcoin’in son yıllarda kurumsal yatırımcılar tarafındaki popülaritesini önemli ölçüde arttırdığını dile getirdi. Kurumsal yatırımcılar tarafındaki benimsenme oranındaki bu artışın Bitcoin’in fiyat performansını olumlu yönde etkileyebileceğini dile getiren McGlone, burada BTC’nin S&P500 korelasyonunun da önemli bir kriter olduğunu ve buradaki potansiyel düşüşlerin de kripto para piyasasını etkileyebileceğini ifade etti.

Stratejist, Yakın Vadeli Beklentilerini Paylaştı

Bloomberg Intelligence makro stratejisti Mike McGlone, lider kripto para birimi Bitcoin adına uzun vadede 100.000 dolar fiyat seviyelerinin mümkün olduğunu dile getirirken kripto para piyasasındaki son durumu da değerlendirerek yakın vadeli beklentilerini de paylaştı. Kripto para piyasasında gerçekleşebilecek olası bir düşüş senaryosuna değinen McGlone, Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği değer artışlarının ardından olası bir düşüşte yeniden 20.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyebileceğine yönelik bir beklentisi olmadığını belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.