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Temmuz’un son iki haftasındaki güçlü rallinin ardından, Bitcoin (BTC) 23.000 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Kritik Metrik, Son 2 Yılın Zirvesinde

Bu noktada, yatırımcıların mevcut toparlanmanın bir ayı piyasası rallisi mi yoksa bir trend dönüşü mü olduğu konusunda kafası karışık. En son Bloomberg raporuna göre, Bitcoin yatırımcıları BTC’nin fiyat hareketi hakkında somut bir fikir edinmek için ABD borsasını yakından takip ediyor. Geçen ay boyunca, borsa ivme kazanırken, Bitcoin de %15 arttı. Bloomberg verilerine göre, Bitcoin ve S&P 500’ün 90 günlük korelasyon katsayısı, 2010’dan bu yana en yüksek seviye olan 0.65’e ulaştı. 1 katsayısı, Bitcoin ve hisse senetlerinin yüksek oranda ilişkili olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde -1 katsayısı da ters yönde hareket ettiklerini gösterir. Bloomberg analisti Mike McGlone şunları kaydetti:

Kripto para birimleri, son zamanalrda hisse senetleri ile yüksek korelasyon içerisinde. Bu süreçte, borsanın dip seviyeyi görmüş olması büyük önem teşkil ediyor. Kripto paraların yılın ikinci yarısında daha iyi performans göstermesini bekliyorum.

Geçen hafta, zincir içi üstü veri sağlayıcısı Glassnode, Bitcoin ağ talebinin fiyat artışıyla tam olarak artmadığını gösterdi. Rapora göre, Bitcoin için toplam aktif adresler düşüş trendi içinde. Ayrıca, zincir üstü işlem ücretleri hala ayı piyasasında olduğumuzu gösteriyor. Bu verideki artış, bir toparlanma sinyali verir. Glassnode’daki analistler, şunları bildirdi:

2022 ayı piyasası, fiyatları oldukça kötü etkiledi. Yatırımcılar, ayı piyasasının hala devam ettiğini mi yoksa trendin tersine mi döndüğü konusunda merak içerisinde. Güncel veriler, hala ayı piyasası içinde olduğumuzu gösteriyor.

Enflasyon’da En Kötü Senaryo Geride mi Kaldı?

Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyonun %9’u aşarak kırk yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte, sermaye hisse senedi ve kripto para piyasasından tahvil ve hazine gibi riskten korunan varlıklara çok hızlı bir şekilde akıyor. Bunun nedeni, Federal Rezerv’in ekonomik büyüme hızını olumsuz yönde etkileyebilecek enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesidir. Bununla birlikte, Elon Musk’un tahmin ettiği gibi enflasyonist baskının azalmasıyla kripto paralardan çıkışlar azalabilir. Bu aynı zamanda daha fazla yatırımcının kripto yatırımlarını elinde tutacağı ve hatta uzun vadede yeni yatırımlar yapacağı anlamına gelebilir.

Geçen hafta, kripto para sektörü öneml bir gelişmeye tanıklık etti. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, kurumsal müşterilere kripto para yatırımı fırsatı sunmak için kripto borsası Coinbase ile ortaklığını duyurdu. Şu anda, BlackRock’un yönetimi altındaki varlıklarda 10 trilyon dolar var. %5’lik bir yatırım bile, kripto para piyasasına 500 milyar dolarlık şaşırtıcı bir likiditeyi taşıyabilir. BlackRock’un duyurusu, kripto için kurumsal ilginin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Bitcoin’in yeni zirvelere çıkması için kurumsal yatırım büyük önem teşkil ediyor.