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Bloomberg Analistinden Kritik Bitcoin Yorumu: Haziran, Temmuz!

Kripto para piyasası durgun bir dönem geçirirken, Bitcoin (BTC) yine önemli fiyat seviyesi olan 30 bin doların altında işlem görüyor.
11:30
5 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Kripto para piyasası durgun bir dönem geçirirken, Bitcoin (BTC) yine önemli fiyat seviyesi olan 30 bin doların altında işlem görüyor.

Fed Baskısı, Devam Edecek

Bitcoin, geçtiğimiz hafta , 32.000 dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Ancak uzmanlar  bunun ”ölü kedi sıçraması” olduğunu ve toparlanmanın geçici olduğunu belirttiler. Makroekonomik şartları değerlendiren analistler, ayı piyasasının devam edebileceğini öne sürdüler. Mayıs, kripto para piyasası için adeta kabus gibi geçti. Lider kripto para biriminin fiyatı, Mayıs ayında yaklaşık %30 düştü. BTC’nin dominansı ise %46’ya geriledi. Bloomberg  kıdemli emtia stratejisti Mike Mcglone, Bitcoin’in bir dönüm noktasında olduğunu bildirdi. Analiste göre, BTC bu seviyeden her iki yöne de hareket edebilir.
McGlone ayrıca, Federal Rezerv’in enflasyonla mücadelesinin Haziran ayının başında Bitcoin ve kripto para piyasası için birincil engel olduğunu belirtti. Raporlara göre, Federal Rezerv niceliksel sıkılaştırmayı sürdürmek istiyor. Fed başkan yardımcısı Lael Brainard, verilerden “potansiyel olarak Haziran ve Temmuz aylarında 50 baz puanlık bir faiz artırımı” olabileceğini söyledi. BTC fiyatları, FED para politikası nedeniyle ağır darbe aldı. Brainard, Fed’in muhtemelen oranları artıracağını da sözlerine ekledi. Ancak artırım, beklenenden az olacak. ABD enflasyon oranı ise son 40 yılın en yüksek rekorunu kırdı.

 Bitcoin, Bu Seviyelere Düşebilir

 

Önde gelen analistler, Bitcoin fiyatının düşmeye devam edebileceğini öne sürdü. Uzmanlar ayrıca, BTC’nin bu seviyelerden daha da düşmeden önce  bu aralıkta konsolide olabileceğine dikkat çekti. BTC‘nin 22 bin ila 24 bin dolar fiyat aralığına düşebileceği iddia ediliyor. Glassnode’a göre, Bitcoin’den yaklaşık 1,3 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Bununla birlikte, net çıkış ise 698 milyon dolar civarında. Kripto piyasası,  geçen gün yaklaşık %2 düştü ve piyasa değeri 1,23 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Kripto piyasasına yönelik duyarlılık da rekor seviyelere yakın düştü. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, neredeyse Mayıs ayı boyunca “aşırı korku” bölgesinde kaldı. Bitcoin’deki satış, rekora yakın işlem hacmi ile de kanıtlandı. Blockchain analitik firması Santiment’ten gelen veriler, Bitcoin’in Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana ikinci en büyük toplam işlem hacmini gördüğünü gösteriyor. Veriler, özellikle kurumların Bitcoin‘lerini sattığını gösteriyor.

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