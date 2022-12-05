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Kripto para piyasası girdiği türbülanstan kurtulmaya çalışırken, önde gelen bir Bloomberg analistinden önemli açıklamalar geldi.

‘Sancılı Olacak Ama..!’

Bloomberg emtia stratejisti Mike McGlone, Stansberry Research ile ilgili yeni bir röportajda Bitcoin ve Ethereum’a (ETH) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzman, öncelikle yeni ekosistemi nedeniyle Ethereum’un ön plana çıkacağını söylüyor. Analist, kripto para piyasasında işlerin yoluna girmesinin zaman alabileceğini, ancak en kötü senaryonun muhtemelen geride bıraktığımızı söylüyor. McGlone’a göre, birçok altcoin %80 oranında değer kaybetti. Bu nedenle mevcut ayı piyasasının son aşamalarında olmamız mümkün. Ancak, bu süreç kolay olmayacak. Tipik olarak piyasalar sadece bir V tabanı oluşturmaz.

Özellikle mevcut piyasadaki koşullar nedeniyle bu süreç biraz daha sancılı geçebilir. Stratejiste göre, mevcut kış sadece kripto para piyasasına özel bir şey değil. Küresel ekonomi riskli bir dönemden geçiyor. McGlone, mevcut ETH fiyatının hala sadece üç yıl öncesine göre 12 kat yukarıda olduğuna ve mevcut fiyat seviyesinin oldukça altında güçlü bir destekle çoğu varlık sınıfından daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekiyor. Uzman ayrıca, ETH‘de benimsenme ve talep artarken, deflasyonist yapı nedeniyle azalan arz sayesinde lider altcoin’in fark yaratacağını iddia ediyor.

Ethereum, Ön Plana Çıkacak!

McGlone’a göre, bir noktada kripto kışından kurtulacağız, ancak şu anda yılın sonuna doğru ilerlerken, Fed Başkanı Powell’ın piyasalar hala belirleyici bir konumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca gelecek yıl için Fed’in faiz oranını artırma ihtimalinin hala devam etme olasılığı var. Bu nedenle risk, devam ediyor. Ethereum’un fiyatını inceleyen stratejist. ETH’nin 2019’un sonunda, Covid-19 krizinden önce 100 dolar olduğunu vurguladı. Bu nedenle, ETH büyük bir potansiyale sahip.

Uzmana göre, ETH 1.000 dolar civarında iyi bir destek tutuyor. Kısa vadede ETH, bu seviyenin biraz altına düşebilir, ancak uzun vadede ETH yeni zirvelere çıkma potansiyeline sahip. Hatırlanması gereken en önemli nokta, Bitcoin ve Ethereum,’un ayı piyasasının sonunda tekrar ivme kazanacak olması. McGlone, önümüzdeki engelleri aşacağımızı ve benimsenme oranının artması ve önümüzdeki boğa döngüsü nedeniyle BTC ve ETH’de yeni zirvelere göreceğimizi öngörüyor.