Bloomberg Analistinden Kripto Paralara Beş Temel Trend! İşte Kritik Yorum!

Popüler kripto para analisti Jamie Coutts, beş temel trendin blockchain teknolojisinin ana akım benimsenmesini yönlendireceğini belirtti. Kıdemli kripto analisti gelecek dönemlerde piyasalar için beş temel trendi önemini vurgulayarak sonuçlarını değerlendirdi.

Analistten Kritik Yorum

Bloomberg Intelligence’da eski bir kripto para piyasası analisti olan Coutts sosyal medya platformu X’te ödemelerin, hesap soyutlamanın, gerçek dünya varlıklarının, non-fungible token’ların (NFT)/oyunların ve yapay zekanın (AI) küresel blok zincirini kullanımının hızlandıracağını ileri sürdü.

Ödemeler açısından analist, stablecoin’lerin “gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde her yerde bulunacağını” öngörüyor. Hesap soyutlama, Kripto İnovasyon Konseyi’ne göre, blockchain kullanıcılarının fonlarının kontrolünü sözleşmeye bırakmalarını gerektirmeden akıllı sözleşmelerin işlemesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca analist, hesap soyutlamanın web3 kullanıcı deneyimini web2’ye dönüştüreceğine ve “yeni nesil programlanabilir finansal ürünleri” mümkün kılacağına belirtti.

Analist gerçek dünya varlıkları açısından bir “tokenizasyon süpernovasının yaklaştığını” belirtti. Coutts, 21. co’nun tokenizasyon sektörünün 2030 yılına kadar 3,5 ila 10 trilyon dolar arasında ölçeklenebileceğini öne süren yakın tarihli bir raporuna dikkat çekiyor. 21 co, dünyanın en büyük kripto borsada işlem gören ürün (ETP) ihraççısı olan 21shares’in ana şirketi.

NFT’lerde Kitlesel Benimseme

Coutts ayrıca blockchain ölçeklendirmesinin “NFT’leri kitlesel benimsenmeye hazırladığını” belirtti ve non-fungible token’ların kurumsal müşteri sadakati stratejilerinin merkezinde yer alacağını savunuyor. Son olarak analist, blockchain’lerle alakalı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Akıllı sözleşme cüzdanları, insanların yapay zekayı zincir üzerinde işlem yapma konusunda güçlendirmesine olanak tanıyacak.

Sonuç olarak Jamie Coutts’un değerlendirmesine göre, ödemelerde stablecoin’lerin yaygınlaşması, hesap soyutlama ile akıllı sözleşmelerin kolay işlemesi, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyon süpernovası, NFT’lerin kitlesel benimsenmesi ve akıllı sözleşme cüzdanları aracılığıyla yapay zeka işlemlerinde güçlenme, blockchain teknolojisinin ana akım benimsenmesini yönlendirecek temel trendler arasında bulunmaktadır. Ayrıca, akıllı sözleşme cüzdanlarının, insanların yapay zeka üzerinde işlem yapma konusunda güçlenmelerine olanak tanıyacağını vurguluyor.