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Bloomberg Analistinden Çok Konuşulacak Bitcoin ve Altın Yorumu: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen bir Bloomberg analisti BTC'ye dair önemli açıklamalar yaptı. 
19:30
11 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen bir Bloomberg analisti BTC’ye dair önemli açıklamalar yaptı.

Mike McGlone: Bitcoin ve Altın!

Bloomberg’in baş emtia stratejisti Mike McGlone’a göre, Bitcoin altından daha iyi bir performans sergileyecek. Uzman Bitcoin’de volatilitenin altından dört kat daha fazla olduğunu söylüyor. McGlone’a göre Bitcoin, altının en büyük rakibi konumunda. Dijital altın anlatısı hala geçerli ve altta yatan teknoloji ile yeni nesiller Bitcoin’e daha büyük ilgi gösteriyor. Stratejist ayrıca BTC‘yi Tesla hissesi ile karşılaştırıyor. Bitcoin’in Nasdaq ve S&P500 ile korelasyonu nedeniyle BTC son dönemlerde hisse senetleri ile benzer bir fiyat hareketi sergiliyor.

McGlone’a göre, Bitcoin’in TSLA‘ya göre fiyatı bir dip oluşturma sürecinde olabilir. Aralık ayının başında Tesla’nın fiyatının yaklaşık 93 katı olan Bitcoin, otomobil üreticisinin hisselerine karşı dibe vuruyor olabilir. McGlone daha önce 2023’te Bitcoin ve kripto para piyasasının bir yılı aşkın süren bir kısır döngüden sonra tekrar ivme kazanacağını belirtmişti.

 Mike McGlone: 2023 ve Fed Para Politikası!

Mike McGlone, kripto para piyasasının gelecek yıl geleneksel piyasalardan daha iyi bir performans sergileyeceğini belirtti. Paylaştığı yeni analizinde McGlone, kripto para piyasasının değerinin 2022’de Aralık ayının başı itibarıyla 1,3 trilyon dolar azaldığını, bu rakamın Amazon ve Google’ın birleşik piyasa değeri düşüşüne “eşdeğer” olduğunu belirtiyor. Stratejiste göre bu durum, kripto paraların hala erken aşamalarında olduğunu gösteriyor. Uzmana göre, 40 yılın en agresif Fed para politikası ve makroekonomik şartlardaki olağan dışı durum nedeniyle kripto paraların darbe alması anlaşılabilir bir durum. Ancak, Fed’in 2023’te faiz politikasından geri adım atacağına dair sinyaller var. Fed parasal gevşeme politikasını benimseyip faizleri düşürmezse, küresel ekonomi resesyon riski ile karşı karşıya kalabilir.

McGlone, stablecoin’lerin hacme göre en büyük beş kripto para arasındaki hakimiyetinin aslında Ethereum’un (ETH) değerini gösterdiğini söylüyor. Ethereum‘un teknolojisinin stablecoin işlemlerini hızlı ve ucuz bir şekilde mümkün kıldığını belirtiyor. Ethereum’un teknolojisine dikkat çeken analist, ETH’nin bir sonraki boğa koşusunda ön plana çıkacağını iddia ediyor. Fed ve FTX krizi bu süreçte etkili olmaya devam edecek.

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