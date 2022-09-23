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Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, kripto para piyasalarındaki düşüşün artık aşırılık noktasına ulaştığını ve düşüş trendinin sonuna gelinmiş olabileceğini iddia etti.

200 Haftalık Hareketli Ortalama Faktörü

Mike McGlone, en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) son günlerde 200 haftalık hareketli ortalaması hesaplamasının başlamasından beri en düşük fiyatlarla işlem gördüğünü öne sürdü. McGlone, “200 haftalık hareketli ortalamasının hesaplanabilmesinden bu yana 20 Eylül’de gerçekleşen dik Bitcoin düşüşü, kripto para piyasalarındaki çöküşün aşırılığını ve riske karşı short pozisyon alanlar karşısında ödül için long pozisyon alanların yükseliş yörüngesinin potansiyel yeniden başlamasını gösteriyor.” dedi.

Bloomberg Intelligence’ın strateji uzmanına göre, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) agresif faiz artırımları Bitcoin’deki aşağı yönlü hareketin tersine dönmesi için iyi bir neden olarak hareket ediyor:

Aşağıdaki grafiğimiz, tarihin en iyi performans gösteren varlıklarından birinin Federal Rezerv’in agresif faiz artırımları karşısında geri dönmesi için iyi bir nedeni gösteriyor. Ancak bu oyunun sonuyla ilgili bir mesele. Yaklaşık yüzde 4,3 ile bir yıllık federal fon geleceği (FF13), 200 haftalık hareketli ortalamasından hiç bu kadar hızlı düşmemişti.

Federal fonların geleceği, Fed tarafından belirlenen kısa vadeli faiz oranlarına dayalı bir türev ürünüdür. Yatırımcılar ürünü, kısa vadeli faiz oranındaki volatiliteye karşı bahis yapmak veya hedge’lemek için kullanırlar.

“Borsalarda Dibi Belirleyebilirler”

Hisse senedi piyasaları ile kripto para piyasaları arasındaki korelasyonu da değerlendiren McGlone, Bitcoin ve diğer kripto paraların borsalarda dibi belirleyebileceğini iddia etti:

Bitcoin, dünya çapında 7/24 en iyi riskli varlık ve ticareti asla durdurmayan öncü gösterge statüsü kazanıyor. Riskli bir yıl ve kripto paralar borsaların ne kadar daha düşebileceğinin habercisi olabilir. Hisse senetlerinde hızlı bir düşüş, faiz artırımı beklentilerini tersine çeviren birincil güç.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,24 yükselişle 19 bin 184 dolardan işlem görüyor. BTC‘nin piyasa değeri ise 368.7 milyar dolarda. Veriler, kripto para piyasalarına son 24 saatte para girişi olduğunu ve toplam piyasa değerinin yüzde 2,93 yükselişle 944.3 milyar dolara çıktığını gösteriyor.