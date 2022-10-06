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Bloomberg Analisti Müjdeyi Verdi: Bitcoin ve Altcoin’ler Harekete Geçiyor

Dünya genelinde faizlerin artırılıyor olması varlık fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor ancak Bitcoin, emtia ve teknoloji odaklı hisse senetlerinden daha iyi performans göstermeye başlıyor.
13:40
6 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bloomberg Intelligence’ın tecrübeli emtia stratejisti Mike McGlone, Ekim ayının 2014’ten beri Bitcoin (BTC) için geçen en iyi ay olduğunu ve ay için ortalama yüzde 20’lik yükseliş kaydettiğini hatırlatarak uzun zamandır beklenen yükselişin başlayabileceğini iddia etti. McGlone, emtiaların yerel zirve noktalarına ulaşmış olmalarının BTC’nin dibe vurduğu anlamına gelebileceğini öne sürdü.

Bitcoin ve Altcoin’ler Güç Topluyor

Tecrübeli emtia stratejisti Mike McGlone, 5 Ekim 2022 tarihli Bloomberg’in kripto görünümü raporunda, dünya genelinde faizlerin artırılıyor olmasının çoğu varlık üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olduğunu nacak Bitcoin’in Tesla gibi teknoloji senetleri ve emtialarla karşılaştırıldığında üstünlük sağlamaya başladığını belirterek şunları söyledi:

Ekonomik gelgit azalarak tersine döndükçe Bitcoin, Ethereum ve Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi’ndeki varlıkların dünyanın en büyük varlıklardan daha iyi performans gösterme eğiliminin yeniden gerçekleştiğini görüyoruz.

McGlone, altın ve ham petrol gibi küresel emtiaların fiyat hareketlerini izleyen Bloomberg Emtia Endeksi karşısında Bitcoin’in şimdiye kadarki en düşük volatiliteye sahip olduğunun altını çizdi. Ona göre Bitcoin’in volatilitesinin şimdiye kadarki en düşük seviyede olmasının emtialara kıyasla toparlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

McGlone, Bitcoin’in altın ve ham petrol gibi emtiaların fiyat hareketlerini izleyen Bloomberg Emtia Endeksi’ne karşı şimdiye kadarki en düşük volatiliteyi gösterdiğini belirtti. Ona göre geçmişte volatilitesi bu şekilde düştüğü dönemlerde Bitcoin’in emtialara kıyasla daha hızlı toparlanma kaydetti. Stratejist, Bitcoin’in 2022’nin ikinci yarısında altın ve ABD tahvillerini Eylül ayı boyunca yaptığı gibi düşük volatilite ile takip etmeye devam ederek ve emtia fiyatlarındaki potansiyel zirveyi takip ederek riskten uzak bir varlık haline gelebileceğini öne sürdü.

BTC’nin Altınla Olan Korelasyonu

Bitcoin, geçmişte yatırımcıların riski azaltmak istediği bir ortamda satış yapması muhtemel riskli bir varlık haline getiren yüksek volatilitesi ile teknoloji hisse senetleri ile birlikte hareket ediyordu ancak bu durum değişmeye başladı gibi görünüyor. 4 Ekim’de yayınlanan Kaiko Research verileri, BTC‘nin daha çok “dijital altın” gibi hareket etmeye başlayabileceğini fikrini destekliyor ve faizler arttıkça ABD dolarının güçlenmesinin ardından Bitcoin’in altınla korelasyonunun son bir yılın en yüksek seviyesi olan +0,4’e ulaştığını ortaya koyuyor.

+1.0’lık korelasyon seviyesi, iki farklı varlığın tamamen birlikte hareket edebileceği anlamına gelir. Örneğin, iki varlık arasındaki korelasyonun +1.0 seviyesinde olması durumunda altındaki yüzde 10’luk bir artış, Bitcoin’de yüzde 10’luk bir artışı tetikleyebilir.

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