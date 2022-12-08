Kripto para yatırımcısı ayı piyasasının ne zaman biteceğini merak ederken, önde gelen bir Bloomberg analisti Bitcoin (BTC) ve Ethereum'a (ETH) dair önemli açıklamalar yaptı.

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Kripto para yatırımcısı ayı piyasasının ne zaman biteceğini merak ederken, önde gelen bir Bloomberg analisti Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) dair önemli açıklamalar yaptı.

Mike McGlone: 2023 ve Fed Para Politikası!

Bloomberg emtia stratejisti Mike McGlone, kripto para piyasasının gelecek yıl geleneksel piyasalardan daha iyi bir performans sergileyeceğini belirtti. Paylaştığı yeni analizinde McGlone, kripto para piyasasının değerinin 2022’de Aralık ayının başı itibarıyla 1,3 trilyon dolar azaldığını, bu rakamın Amazon ve Google’ın birleşik piyasa değeri düşüşüne “eşdeğer” olduğunu belirtiyor. Stratejiste göre bu durum, kripto paraların hala erken aşamalarında olduğunu gösteriyor. Uzmana göre, 40 yılın en agresif Fed para politikası ve makroekonomik şartlardaki olağan dışı durum nedeniyle kripto paraların darbe alması anlaşılabilir bir durum. Ancak, Fed’in 2023’te faiz politikasından geri adım atacağına dair sinyaller var. Fed parasal gevşeme politikasını benimseyip faizleri düşürmezse, küresel ekonomi resesyon riski ile karşı karşıya kalabilir.

McGlone, stablecoin’lerin hacme göre en büyük beş kripto para arasındaki hakimiyetinin aslında Ethereum’un (ETH) değerini gösterdiğini söylüyor. Ethereum‘un teknolojisinin stablecoin işlemlerini hızlı ve ucuz bir şekilde mümkün kıldığını belirtiyor. Ethereum’un teknolojisine dikkat çeken analist, ETH’nin bir sonraki boğa koşusunda ön plana çıkacağını iddia ediyor. Uzman ayrıca, NFT’ler ve ve merkeziyetsiz borsaların da Ethereum ekosistemini gelecekte daha iyi bir konuma getireceğini vurguladı.

Ethereum, Ön Plana Çıkacak!

Geçtiğimiz günlerde de önemli açıklamalar yapan McGlone’a göre, bir noktada kripto kışından kurtulacağız, ancak şu anda yılın sonuna doğru ilerlerken, Fed Başkanı Powell’ın piyasalar hala belirleyici bir konumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca gelecek yıl için Fed’in faiz oranını artırma ihtimalinin hala devam etme olasılığı var. Bu nedenle risk, devam ediyor. Ethereum’un fiyatını inceleyen stratejist. ETH’nin 2019’un sonunda, Covid-19 krizinden önce 100 dolar olduğunu vurguladı. Bu nedenle, ETH büyük bir potansiyale sahip.

Uzmana göre, ETH 1.000 dolar civarında iyi bir destek tutuyor. Kısa vadede ETH, bu seviyenin biraz altına düşebilir, ancak uzun vadede ETH yeni zirvelere çıkma potansiyeline sahip. Hatırlanması gereken en önemli nokta, Bitcoin ve Ethereum,’un ayı piyasasının sonunda tekrar ivme kazanacak olması. McGlone, önümüzdeki engelleri aşacağımızı ve benimsenme oranının artması ve önümüzdeki boğa döngüsü nedeniyle BTC ve ETH’de yeni zirvelere göreceğimizi öngörüyor.