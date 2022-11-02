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Bitcoin’lerini Satmıştı! ABD’li Ünlü Ekonomistten Kritik Uyarı: İmkansız!

Bitcoin (BTC) zor bir test döneminden geçerken, enflasyona karşı direnememesi uzun vadede akıllarda soru işaretleri yarattı. 
12:30
2 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) zor bir test döneminden geçerken, enflasyona karşı direnememesi uzun vadede akıllarda soru işaretleri yarattı.

100.000 Dolar Neden İmkansız?

ABD’li yatırım şirketi Allianz’ın baş ekonomisti Mohamed El-Erian, Bitcoin’in asla küresel bir rezerv para birimi olamayacağını ve fiyatının 100.000 dolarlık dönüm noktasını geçmeyeceğini düşünüyor. Uzman, yine de kripto para sektörünün devam eden ayı piyasasında hayatta kalacağına ve “ödeme ekosisteminin” önemli bir parçası olmaya devam edeceğine inanıyor. CNBC ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda El-Erian, Bitcoin’i FOMO ve hype gibi faktörler sayesine 69.000 dolara ulaşan teknolojik bir yenilik olarak tanımladı. Bitcoin’in normal şartlarda bu seviyelere gelmesi neredeyse imkansız. Kripto kışı ve olumsuz makroekonomik olaylar bu ilerlemeyi durdurdu. BTC’nin mevcut durumu belirsizliğini koruyor. Ekonomistlere göre, ayı piyasasında en kötü senaryo çoktan geride kaldı. Son zamanlardaki toparlanma, orta vadede devam edebilir.

Ekonomiste göre, SEC ve ilgili kurumlar uygun düzenlemeler yaparsa, Bitcoin ve bazı altcoin’ler karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilir. Bununla birlikte, analist lider kripto para biriminin fiyatının 100.000 dolar seviyesine çıkamayacağını ve kurumlardan büyük ölçüde kabul görmeyeceğini düşünüyor. Yönetici şu açıklamayı yaptı:

Açık olmak gerekirse, Bitcoin’in küresel bir para birimi olacağını düşünmüyorum, kitlesel olarak benimseneceğini de düşünmüyorum. İnsanlar 100.000 dolara, 200.000 dolara, 300.000 dolara ulaşacağını söylediğinde, BTC’nin büyük ölçüde benimsendiğini varsayıyorlar. Bu doğru değil.

BTC’lerini Sattı!

Karamsar bir tablo çizmesine rağmen, El-Erian bir zamanlar bir HODLer’dı. BTC’nin 3.000 dolar civarında olduğu 2018 kripto kışında Bitcoin satın aldı ve 2020’de 19.000 dolara yükseldiğinde coin’lerini sattı. Bitcoin‘in 100.000 dolara ulaşması, varlık için büyük bir kilometre taşı ve birçok ünlü isim daha önce bu seviyeye zaman ulaşacağı konusunda spekülasyon yaptı. Michael Saylor, Bitcoin için parlak bir gelecek öngörüyor ve 1 milyon dolara doğru gittiğini söyledi. Yönetici, BTC’yi “benzersiz” olarak nitelendirdi.

Goldman Sachs‘taki Global FX’in eş başkanı Zak Pendl gibi bazı endüstri dışı kişiler bile Bitcoin için benzer bir senaryo öngördü. Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, Ekim ayında varlığın beş ila on yıl içinde 100 bin dolara fırlayacağını iddia etti.

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