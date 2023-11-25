Bitcoin’in Tarihsel Seyri ve ETF Beklentileri: Yeni Bir Boğa Koşusu Yolunda Mı?

Bitcoin‘in (BTC) mevcut fiyat hareketi, çarpıcı bir büyüme ve dayanıklılık modeli sunarak geçmişini yansıtıyor gibi görünüyor. Uzmanlar, tarihsel boğa koşularının tekrarını gözlemliyor ve bu da BTC için yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösterebilir.

Bitcoin’de Tarihsel Eğilim

Piyasa spot Bitcoin ETF’sinin piyasaya sürülmesini beklerken, bu çok önemli bir anda duruyor ve potansiyel olarak yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor ve Bitcoin’in finansal sistemdeki önemini güçlendiriyor. Bu senaryo Bitcoin için sürdürülebilir bir yükseliş dönemine işaret eden tarihsel eğilimlerin, düzenleyici gelişmelerin ve piyasa dinamiklerinin bir birleşimi olabilir.

Uzmanlara göre, Bitcoin’in fiyat hareketi önceki piyasa döngülerine paralel görünüyor. Uzman analist Ali Martinez’e göre BTC, 2015 ile 2018 arasında ve 2018’den 2022’ye kadar görülen boğa koşusunu yansıtıyor olabilir. Geçmişteki yükseliş döngülerinin sürelerini ve kazanımlarını analiz eden Martinez, bir sonraki zirvenin Ekim 2025 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. Örneğin, 2015-2018 arasındaki boğa koşusu Bitcoin’in 200 doların altından 20.000 dolara yükseldiğini gördü. Ayrıca 2018-2022 döngüsü BTC fiyatını yaklaşık 3.100 dolardan 69.000 dolara çıkardı. Ali Martinez açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin tarihi tekerrür edebilir… Bu, BTC’nin önünde hala 700 günlük yükseliş momentumunun olduğu anlamına geliyor.

Bitcoin’de ETF Senaryosu

Spot Bitcoin ETF’nin potansiyel onayı, bir sonraki boğa piyasasının arkasındaki ana itici güçlerden biri olabilir. Bu model, CME Bitcoin vadeli işlemleri lansmanı ve Coinbase‘in halka arz edilmesi gibi önemli düzenleyici duyurularda açıkça görüldü ve olayların hemen ardından önemli ayı piyasalarının başlangıcına işaret edebilir. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Piyasalar CME Bitcoin vadeli işlemleri listelendiği güne kadar yüzde 2.448 artış gösterdi. Bu zirveydi. O gün %-84’lük bir ayı piyasası başladı. Coinbase’in halka açık listelenmesi öncesinde piyasalar aynı döngüyü tekrarladı… Listeleme gününde Bitcoin pazarı %848 artış gösterdi. Morehead, Bitcoin o gün 64.863 dolara kadar yükseldi ve %76’lık bir ayı piyasası başladı. Bununla birlikte, ETF’lerin Bitcoin erişiminde devrim yaratması bekleniyor. Bitcoin satın alma, “Bitcoin musluklarının” ilk günlerinden Kraken ve Coinbase gibi platformlarda alım satıma kadar gelişti . Ancak mevcut borsaların çoğu offshore ve şeffaf değil, bu da kurumsal katılımı caydırıyor.

Etkisi sınırlı olan vadeli işlem piyasalarının aksine, Bitcoin ETF’lerinin önemli yeni yatırımcı havuzları açması bekleniyor. Analist son olarak açıklamalarında şunları söyledi: