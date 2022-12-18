Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), merkezi borsalarda yaşanan krizler nedeniyle büyük darbe alırken, önde gelen bir analist boğa döngüsü için gerekli olan şartları açıkladı.

David Puell: ‘Tek Bir Şey Gerek!’

Önde gelen indikatörlerden ‘Puell Multiple‘ın mucidi ve analist David Puell, Bitcoin’in klasik bir boğa piyasasının başlaması için zincir üzerinde yalnızca bir anahtar sinyale daha ihtiyacı olduğunu söylüyor. Uzman, ayı piyasasının sonu için sahnenin neredeyse hazır olduğunu savundu. Birçok analist bu döngüde BTC’nin 12.000 dolara veya daha düşük seviyelere çakılacağını tahmin etse de bazı stratejisler nispeten daha iyimser bir tablo çiziyor. Puell’e göre Bitcoin, toparlanma evresine geçti. Ancak analist, BTC fiyatının büyük oranda ve kalıcı olarak toparlanması için gerekli olan temel zincir üstü veriye dikkat çekti. Uzun vadeli yatırımcılar, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70’in üzerinde düşmesine rağmen satış yapmaya direniyor.

Aynı zamanda, piyasanın turistleri olarak bilinen kısa vadeli “spekülatörler” son fiyat hareketlerinden dolayı büyük zarar gördü. Analitik şirketi Santiment‘in bildirdiği gibi, “turistler” muhtemelen piyasadan çoktan çekilmiş durumda. Puell’e göre Bitcoin’de eksik olan tek şey, ağ etkinliğindeki artış. Uzmana göre, bir boğa koşusu için üç faktöre ihtiyaç var: 1. Uzun vadeli yatırımcıların hodl davranışı. 2. Kısa vadeli spekülatörlerin piyasayı terk etmesi. 3. Genel olarak ağ etkinliği. Analiste göre, ilk 2 faktörü şu an görüyoruz. Ancak, 3.faktör ise henüz ortada yok. Analist ayrıca uygun makro koşulların toparlanmaya yardımcı olacağını ve Bitcoin’in daha dirençli hale geleceğini ekledi.

Binance, Piyasayı Etkiliyor!

Kripto para piyasası Binance ve diğer merkezi borsalardan gelen kötü haberlerden etkilenirken, yayılan FUD dalgası Bitcoin’in 17.000 doların altına düşmesine neden oldu. BTC, ivme kaybederek birkaç günün en düşük seviyesi olan 16.928 dolara geriledi. İstikrarlı bir çizgide düşen enflasyon BTC’nin yeniden değer kazanmasına olanak sağlamıştı.

Ancak, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğine dair açıklamalar ve Binance’a yönelik korku iklimi, BTC üzerinde baskı kuruyor. Uluslararası denetim şirketi Mazars, Binance’taki çalışmalarına son verdiğini duyurdu. Binance’in ödeme gücüyle ilgili süregelen endişelerin ortasında, piyasa hissiyatı negatife döndü