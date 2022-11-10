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Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Tarih Verdi: Bu Seviye, Yeni Dip Olabilir!

Bitcoin (BTC) yeni bir kaosun ortasında ivme kaybetmeye devam ederken, popüler bir teknik analist BTC için taban seviyeyi açıkladı. 
14:40
10 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir kaosun ortasında ivme kaybetmeye devam ederken, popüler bir teknik analist BTC için taban seviyeyi açıkladı.

Tom DeMark İndikatörü, Bitcoin İçin Bu Seviyeyi Öngörüyor!

Kripto para piyasası,  FTX’in iflasın eşiğine gelmesi nedeniyle bu hafta büyük darbe aldı. Önde gelen ve piyasada tanınan teknik bir analist, Bitcoin’in birkaç gün içinde dip seviyesine ulaşacağını düşünüyor. DeMark Analytics‘in kurucusu ve CEO’su Tom DeMark, analizleri sırasında çok çeşitli yöntemler deniyor. Bu denemelerin bir tanesinde ise kendi adını vermiş olduğu Tom DeMark göstergesi. Uzman iki gün önceki kapanıştan daha düşük bir kapanışın olduğu günlerin sayısına odaklanıyor. Çeşitli koşullara bağlı olarak, geri sayım 13’e ulaştığında bir satın alma sinyali tetiklenir. (Yukarı çıkarken durum tam tersidir.) Perşembe gününün erken saatlerinde %4,58 olan Bitcoin BTCUSD, 15.788 dolara kadar düştükten sonra %6 artarak 16.698 dolara yükseldi. Geçen haftaya göre %22 düştü ve Kasım 2021 zirvesinden %76 düştü.

DeMark, MarketWatch’a gönderdiği bir e-postada, Bitcoin’in 13’lük geri sayım sinyaline Cuma gününe kadar ulaşılabileceğini söyledi. Sonuç olarak DeMark, BTC’nin 14,877 ile taban seviyesine Cuma gününe kadar ulaşılabileceğini söylüyor. Ancak analiste göre, Bitcoin bu seviyenin altına düşerse  ve 1-2 günlük volatilitenin artması durumunda, BTC 12.600 dolara düşebilir. DeMark, analizinin tarihsel olarak Bitcoin’in tepelerini ve diplerini belirleme konusunda iyi bir iş çıkardığını söylüyor ve şunları ekliyor:

Bitcoin modellerimiz, işlevsel ve geçmişte büyük başarılara imza attı. Standart trend takip yöntemlerini kullanan ve duygularından etkilenen çoğu yatırımcının karşılaştığı tuzaklardan kaçınıyoruz. Modellerimiz objektiftir ve buguine dek güvenilir veriler sundu.

FTX Krizi, Belirleyici Unsur!

En büyük kripto etkileyicilerinden biri olan Algorod, SBF’nin hapse düşebileceğine inanıyor. Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey de FTX’in ikinci 3AC vakası olduğunu iddia ediyor. Yönetici ayrıca SBF’nin bir Ponzi şeması yürüttüğünü iddia ediyor .Uzmanlar, Binance’in FTX anlaşmasını tamamlayamayacağından korkuyordu. Beklenen oldu ve durum giderek daha belirsiz bir hal alıyor. Bu durum da Bitcoin fiyatını korkutucu seviyelere çekebilir.

Binance yalnızca bir niyet mektubu sunduğu için anlaşma hala yasal olarak bağlayıcı değildi. Uzmanlar Binance’ın çekilmesi durumda, muhtemelen FTX‘in sonu olacağını iddia etmişlerdi. Analistler, FTT’nin ikinci LUNA faciası olabileceğine işaret ediyor. FTT, son 24 saatte %60’den fazla düştü. Uzmanlar, iflas, satış baskısı, yasal süreç ve yeni bir imaj sorunu nedeniyleBitcoin‘in daha düşük seviyelere gerileyebileceğini iddia ediyor.

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