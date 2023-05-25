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  •   Bitcoin’in 7 Günlük Ortalama İşlem Hacmi, Son İki Buçuk Yılın En Düşük Seviyelerinde

Bitcoin’in 7 Günlük Ortalama İşlem Hacmi, Son İki Buçuk Yılın En Düşük Seviyelerinde

Özet

  • Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 26.500 dolar ile 27.500 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı.
  • K33 Research'ün paylaştığı araştırma raporuna göre Bitcoin'in 7 günlük ortalama işlem hacmi, son iki buçuk yılın en düşük seviyelerinde.
15:15
25 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda 26.500 dolar ile 27.500 dolar fiyat seviyelerine konsolide olmaya başladı. Kripto para piyasasıdaki volatilite de bu süreçte nispeten düşük seyretti. Ayrıca dijital varlıklara ilişkin araştırmalarıyla bilinen K33 Research’ün de Salı günü yayımladığı bir araştırma notuna göre Bitcoin’in son 7 günlük ortalama işlem hacmi, son iki buçuk yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Edecek mi?

Son haftalarda 26.500 dolar fiyat seviyeleri ile 27.500 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başlayan Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 26.225 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasasındaki bu son düşüşlerin yanı sıra işlem hacimleri de düşüşe geçti. K33 Research’ün araştırma raporuna göre Bitcoin’in 7 günlük ortalama işlem hacmi, son iki buçuk yılın en düşük seviyelerine geriledi.

İşlem Hacimleri Düşüşte

Kripto para piyasasındaki volatilite, son haftalarda nispeten düşük seyretti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.500 dolar fiyat seviyeleri ile 27.500 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. K33 Research’ün Salı günü paylaştığı araştırma notuna göre Bitcoin’in 7 günlük ortalama işlem hacmi, son iki buçuk yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Öte yandan işlem hacimlerindeki bu düşüşün yanı sıra on-chain veri analizi platformu CryptoQuant, net gerçekleşmemiş kar/zarar oranlarına bakıldığında yeni bir yükseliş döneminin ilk sinyallerinin veriliyor olabileceğini öne sürdü ve Bitcoin’in son yükselişin ardından nispeten güçlü bir performans sergilediğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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