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Bitcoin’i Unutun! Efsane Analist Yatırım Fırsatı Sunan 5 Altcoin’i Paylaştı!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen bir analist mevcut ayı piyasasında yatırım fırsatı sunan 5 altcoin'i açıkladı. 
13:50
24 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen bir analist mevcut ayı piyasasında yatırım fırsatı sunan 5 altcoin’i açıkladı.

MANA: Metaverse, Geri Dönecek!

Crypto Ticker analistlerinden Pranna’nın listesindeki ilk altcoin Decentraland (MANA). Metaverse, 2021’in sonunda odak noktası haline geldi, ancak son aylarda sektöre yönelik ilgi büyük oranda azaldı. Boğa piyasası ve Metaverse’i çevreleyen heyecan sırasında, Decentraland kullanıcılarının sayısı ve token’ın değeri önemli ölçüde arttı. Mevcut ayı piyasası, NFT pazarı ve Decentraland gibi metaverse tabanlı projeleri olumsuz etkiliyor. Buna rağmen, uzun vadede  metaverse yine boy gösterecek bir kavram olmaya devam edecek. Geçmişte sanal araziye milyonlarca dolar harcandı. MANA şu anda ayı piyasası nedeniyle alım fırsatı sunuyor.  Analistin listesindeki ikinci altcoin Litecoin (LTC). LTC, son altı aydır yavaş ve istikrarlı bir performans sergiliyor. LTC fiyatı son altı ayda neredeyse %22,64 arttı. Litecoin’deki keskin yükseliş için birkaç neden bulunuyor. Planlanan güncellemeler ve Litecoin Vakfı’ndan yapılan duyurular bu süreçte etkili olmuş olabilir.

Microstrategy CEO’su Michael Saylor, geçtiğimiz günlerde Litecoin’i övdü ve altcoin’in Bitcoin’inkine benzer bir işlevi olduğunu belirtti. Saylor, tutukulu bir Bitcoin hayranı ve altcoin’leri sürekli eleştiriyor. Bazı teorilere ve araştırmalara göre, birçok yatırımcı artık çöküşten sonra parayı “güvenli” kripto para birimlerine yatırmak istiyor. Sonuç olarak, Litecoin son zamanlarda yatırımcısına güven verdi. Analistin listesindeki sıradaki altcoin ise OKB (OKB), OKB,  kripto para borsası OKEx’in yerel token’ı konumunda. Borsa dünyanın en büyüklerinden biri olarak görülüyor. Borsa işlem hacmi açısından listede üçüncü ve piyasa değeri açısından 4. sırada yer alıyor.

UNI: Merkezietsiz Borsalar Önem Kazanıyor

Analistin listesindeki sıradaki altcoin Ripple (XRP). XRP, SEC davası nedeniye büyük darbe aldı. Uzmana göre, hem davadan gelecek iyi haberler hem de Ripple’ın sektördeki ortaklıkları sayesinde XRP ii bir yatırım tercihi olmaya devam ediyor. Önceki boğa piyasası sırasında, XRP diğer birçok  altcoin’i geride bıraktı. XRP şu anda ucuz fiyatı ile alım fırsatı veriyor.

Analistin listesindeki son altcoin Uniswap (UNI) Merkezi kripto para borsalarının kriz ve imaj döneminde olmasıyla birlikte, merkeziyetsiz borsalar de odak noktası oldu.  FTX kriziyle birlikte, merkezi borsalar  ekonomik sınıntılarla karşılaşabilir. Uniswap, en büyük merkeziyetsiz borsa konumunda. Analist, UNI’nin de bu süreçte iyi bir yatırım tercihi olabileceğini vurguluyor.

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