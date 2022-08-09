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Bitcoin’de Yarın Kritik Gün! İşte Ağustos Ayı Beklentisi!

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, Bitcoin'in (BTC) Ağustos'ta daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. 
13:30
9 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, Bitcoin’in (BTC) Ağustos’ta daha iyi performans sergilemesi bekleniyor.

Zincir Üstü Veriler, Alarm Veriyor

Aktif adres sayısındaki düşüş eğilimine rağmen, Pazartesi günü Bitcoin fiyatı hızlı bir şekilde yükseldi. Lider likripto para birimi, 24.200 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ayrıca Bitcoin aktif cüzdanlarının sayısında neredeyse hiç artış yok. Görünen o ki, fiyat artışının arkasında zincir üstü veriler değil, farklı sebepler var. Santiment raporları, BTC tutan aktif adreslerin sayısının hala düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca Crypto Quant’tan gelen verilere göre aktif cüzdanlarda düşüş var. Bu arada, an itibariyle kripto vadeli işlem piyasasında olumlu bir ivme var. Ancak ivmenin ne kadar süreceği belli değil. Vadeli işlem piyasasında yeni sözleşmeler açıldıkça, Bitcoin fiyatı yükseliyor. Kısa vadeli yatırımcılar vadeli işlem piyasasında pozisyon alıyor ve böylece fiyatları yükseltiyor. Santiment yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Makroekonomideki iyileşme beklentileri, kısa vadeli yatırımcıların vadeli işlem piyasasında (açık pozisyon) pozisyonlar oluşturmasına neden oluyor. Fiyatlarda yükselme beklentisi var.

Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %3 artışla an itibariyle 23.886 dolardan işlem görüyor. Ancak, uzmanlara göre bu hafta makroekonomik faktörlerin yine piyasadaki volatiliteyi artırma olasılığı yüksek. Kritik ABD enflasyon verileri Çarşamba günü açıklanacak. Fed’in faiz artırımları, şu anda BTC ve hisse sentlerinin önündeki en büyük engel olrak nitelendiriliyor. Ayrıca, vadeli işlem piyasasındaki dinamikler de fiyat üzerinde etkili olacak.. Bu faktörler, yakın gelecekte Bitcoin fiyatını her iki yönde de çekebilir.  Öte yandan, Ağustos ayı için Bitcoin fiyatına ilişkin tahminler olumlu. CoinMarketCap topluluğuna göre BTC, Ağustos ayını 28.000 doların üzerinde kapatabilir.

Korelasyon, Zirveye Ulaştı

Bu noktada, yatırımcıların mevcut toparlanmanın bir ayı piyasası rallisi mi yoksa bir trend dönüşü mü olduğu konusunda kafası karışık. En son Bloomberg raporuna göre, Bitcoin yatırımcıları BTC’nin fiyat hareketi hakkında somut bir fikir edinmek için ABD borsasını yakından takip ediyor. Geçen ay boyunca, borsa ivme kazanırken, Bitcoin de %15 arttı.

Bloomberg verilerine göre, Bitcoin ve S&P 500’ün 90 günlük korelasyon katsayısı, 2010’dan bu yana en yüksek seviye olan 0.65’e ulaştı. 1 katsayısı, Bitcoin ve hisse senetlerinin yüksek oranda ilişkili olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde -1 katsayısı da ters yönde hareket ettiklerini gösterir. Bloomberg analisti Mike McGlone şunları kaydetti:

Kripto para birimleri, son zamanalrda hisse senetleri ile yüksek korelasyon içerisinde. Bu süreçte, borsanın dip seviyeyi görmüş olması büyük önem teşkil ediyor. Kripto paraların yılın ikinci yarısında daha iyi performans göstermesini bekliyorum.

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