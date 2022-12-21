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Bitcoin’de Uzman İsimden Umut Işığı: Glassnode Verilerini İşaret Etti!

Bitcoin'de (BTC) düşüşlerin ardından yeni umutların olabileceğini belirten tanınan isim veri analiz şirketi Glassnode'un bu verilerini işaret etti!
23:35
21 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bazı bilindik kripto para şirketlerinin çöküşüne rağmen bireysel yatırımcılar bu yıl Bitcoin (BTC) birikimini artırdı. Ayrıca uzun vadeli holder’larının sahip olduğu BTC arzının yüzdesi şimdiye kadarki en yüksek seviyede.

“Hala Umut Var!”

Kripto para birimleri için 2022 yılı her ne kadar zorlu geçse de her şey kötü değil. Bitcoin fiyatındaki %75’lik düşüşe rağmen, blok zincirindeki ölçümleri hala iyi durumda. Glassnode’un zincir üstü analizi, toplam BTC arzının %17’lik rekor bir kısmının artık bireysel yatırımcılar tarafından tutulduğunu ortaya çıkardı. Veriler ayrıca, geçen ay içinde bireysel satışların keskin bir şekilde arttığını gösteriyor. Yatırımcılar 21 Aralık’ta ABD tüketici güveni verilerini beklerken, Bitcoin fiyat tahmini 17.000 doların altında olmaya devam ediyor.

20 Aralık’ta Reflexivity Research’ün kurucu ortağı Will Clemente lider kripto para birimi Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalarda kripto para biriminin sağlam bir duruş sergilediğini belirterek şunları vurguladı:

Henüz mükemmel değil, ancak 12 yaşındaki bir varlık için sağlam ve doğru yönde ilerliyor. Bitcoin’in arzı zamanla dağılırken, itibari paranın holder tabanı zamanla balinalara odaklanır.

Glassnode Verileri

Uzman isim Will Clemente takipçilerine, bireysel yatırımcılar tarafından tutulan Bitcoin arzının yüzdesinin 2011’den bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösteren bir Glassnode verisi sundu. Açıklanan veriler, ‘holder’ arzının bu ay 13,9 milyon BTC ile rekor seviyeye ulaştığını belirten Glassnode tarafından doğrulandı. Analize göre uzun vadeli Bitcoin varlıkları, toplam arzın yaklaşık %72,3’ünü oluşturuyor.

Bununla birlikte bir diğer Blockchain analitik hizmeti olan IntoTheBlock’tan alınan veriler açıklananları destekliyor gibi görünüyor. Şirketin Bitcoin varlıklarının dağılımı hakkındaki paylaşımlara göre, 0-10 BTC’ye sahip adresler tüm Bitcoin arzının %17,3’ünü temsil ediyor. 2020’nin başlarında bu sayı %12’nin altındaydı ancak 2022’de ciddi bir şekilde artmaya başladı. 2013’ün sonları, 2014’ün başları ve 2017’nin sonları, her biri Bitcoin için geç boğa piyasası/erken ayı piyasası dönemi olan önemli bireysel birikiminin diğer örnekleri. Ek olarak Coinbase, 2023’te “yüksek kaliteli” varlıkların kripto para birimlerine üstün geleceğini iddia etti. Şirket, önümüzdeki birkaç ay boyunca, kurumsal yatırımcılar ağırlıklı olarak BTC ve ETH’yi tercih edeceklerini vurguladı.

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