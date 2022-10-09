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Analitik Firması Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!

Bitcoin (BTC) 20.000 doların altında işlem görürken, önde gelen analitik firması tarafından paylaşılan veriler dikkat çekti. 
12:00
9 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doların altında işlem görürken, önde gelen analitik firması tarafından paylaşılan veriler dikkat çekti.

Borsalara Stablecoin Akışı, Şart!

Yaygın olarak takip edilen bir analist, Bitcoin  için bir sonraki devasa ralliyi tetikleyebilecek katalizörü açıkladı. Analitik firması Crypto Quant’ın CEO’su Ki Young Ju, 306.200 Twitter takipçisine, stabecoin USD Coin’in (USDC) kripto para borsalarına akışının Bitcoin’de yeni bir boğa piyasasının başlangıcına işaret edebileceğini söyledi. Stratejiste göre, büyük miktarda USDC borsalara akmaya başladığında bu rallinin ilk belirtisi olarak nitelendirilebilir. Şu an için USDC arzının %94’ü ve BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs gibi kurumlara ait olan bir kısmı hala borsa dışında. Müşterilerinden sipariş aldıklarında hareket edecekler. Yönetici, şimdiik Tether (USDT) ve Binance USD (BUSD) gibi stablecoin’lerin kripto para borsalarına geri döndüğünü söylüyor. Verilere göre, BUSD için arzın %70’i borsalarda. USDT’de ise bu oran %25. BUSD borsa rezervi, ayı piyasalarına rağmen büyüyor, bu da yatırımcıların birikim yaptığını gösteriyor.

Bitcoin’i inceleyen Ki Young Ju, BTC‘nin dibe vurduğunu gösterebilecek bir zincir üstü metriği yakından takip ettiğini söylüyor. Analiste göre,  BTC fiyatı şu anda birinci sınıf aracılık, saklama vb. gibi Coinbase hizmetlerini kullanan kurumsal yatırımcıların tahmini giriş fiyatına yakın.  Analist tarafından paylaşılan grafiğe göre, Coinbase verileri, kurumsal yatırımcıların giriş fiyatını gösterebilir. Kritik metrik, kurumların ve balinaların Bitcoin pozisyonlarını savunduklarını gösteriyor.

Zincür Üstü Metrikler, Umut Vaat Ediyor!

Kripto para piyasasının değeri 1 trilyon doların altında kalırken, Bitcoin  de bir kez daha toparlanmaya çalışıyor. Ancak bazı göstergeler, ufukta Bitcoin için umut olabileceğini gösteriyor. Balinaların birikim yapmaya devam etmesi, Çin yasağına rağmen madencilerin üretimlerini artırması ve hashrate oranında yeni rekor kırılması ve Namibya’nın merkez bankasının Bitcoin‘i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmesi gibi faktörler Bitcoin  için umut vaat ediyor.

CryptoQuant BTC Borsa Rezervi göstergesi, borsalarda BTC rezervinde büyük oranda bir düşüş olduğunu gösteriyor. BTC birikim seviyesi, varlığın daha fazla kurumsal yatırım gördüğü 2015 yılında tanık olunan en yüksek seviyeye ulaştı. Bu süreçte, Fed’in para politikası hala risk teşkil ediyor.

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