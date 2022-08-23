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Bitcoin’de Tekerin Önüne Taş Koyan 5 Faktör Açıklandı! İşte Kritik Glassnode Raporu

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kaybederken, önde gelen bir Glassnode analisti BTC fiyatının hangi yöne gidebileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
18:25
23 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kaybederken, önde gelen bir Glassnode analisti BTC fiyatının hangi yöne gidebileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Likidite Eksikliği ve Risk Faktörü

Önde gelen kripto para veri platformlarından Glassnode‘un kurucu ortağı, en son tweetinde mevcut piyasa koşullarında Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyen beş faktörü açıkladı. Bitcoin, ‘ölü kedi sıçraması’ olarak adlandırılan kısa souluklu ralliler ile zaman zaman heyecan yaratırken, sürdürülebilir bir toparlanmanın ufukta olduğuna dair pek fazla veri yok. 25.000 dolardaki direnç seviyesini test eden Bitcoin, yine alarm vermeye başladı. Glassnode yöneticisine göre, bu kritik 5 faktörlerin kombinasyonu nedeniyle, yükseliş trendi tersine döndü ve ardından BTC, Haziran seviyesine geri döndü.

Likidite eksikliği, Glassnode analisti tarafından vurgulanan ana faktörlerden biri. Likidite eksikliği, ‘bir şirketin veya bireyin kısa vadeli borçlarını ödemek için fiziksel veya bankada yeterli paraya sahip olmaması durumunda ortaya çıkan bir durum’ olarak tanımlanabilir. Volatilitenin artmasıyla, hisse senedi ve kripto para piyası büyük darbe aldı. Düşük likiditeye ek olarak, kritik metrik ”Bitcoin Risk Sinyali” de yüksek riskli bölgeye geçti. Piyasadaki korku hissini tetikleyen bu faktör, hisse senedi ve kripto para piyasalarına yayıldıkça  daha fazla satış baskısı yarattı.

Ethereum, Enflasyon ve Fed Faktörü

Analistin listesindeki bir diğer faktör de Ethereum ile ilgili. Ethereum’da giderek artan açık pozisyonlar, BTC’ye risk teşkil ediyor. Bu özellikle, bireysel yatırımcının Bitcoin‘e değil ETH’ye yöneldiğini gösteriyor.  Analistin dikkat çektiği bir diğer faktör de makroekonomik şartlar ve Fed’in fazia oranlarını artırmasıyla birlikte yatırımcıların Bitcoin’e temkinli yaklaşması. Analist, yatırımcıların bu süreçte ‘korunma’ moduna geçerek daha güvenilir varlıklara yöneldiğini ifade ediyor. Trader’lar risk altındaki piyasaları terk ederek, güvenli limalara sığınma eğiliminde.

Uzmanalra göre, zirvesinden yaklaşık %70 oranında düşen Bitcoin, ‘enflasyona karşı koruma sağlıyor’ anlatısını kaybetti. Analistinden listesindeki son faktör ise altcoin’ler. Piyasadaki katalizör eksikliği,  altcoin’lerin kötü performansı ve yukarıda belirtilen diğer nedenler Bitcoin’i rallisinden uzaklaştıran ana faktörler. Bloomberg analistleine göre, Bitcoin fiyatının kısa ve orta vadede, teknoloji hisseleri ile uyumlu hareket edecebilir.

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