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  •   Bitcoin’de Rekorun Kırılmasına 1 Gün Kaldı! 19 Ocak’ta Bu Veriler Her Şeyi Belirleyecek!

Bitcoin’de Rekorun Kırılmasına 1 Gün Kaldı! 19 Ocak’ta Bu Veriler Her Şeyi Belirleyecek!

Bitcoin için 2013 rekorunun kırılmasına sadece 1 gün kaldı. Eğer bir gün daha dayanabilirse hiç görülmemiş bir şey yaşanacak.
17:30
18 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yukarı yönlü fiyat eğilimi devam ederse, Bitcoin (BTC) yakında 15 günlük tarihi kazanma serisini yakalayacak. Bitcoin tarihindeki en uzun fiyat değişimi Kasım 2013’te gerçekleşmiş ve 15 gün sürmüştü. Şimdi, on yıl sonra, BTC 2013 rekorunu kırmaya yakındı, çünkü kripto paranın yazım zamanında kazanma serisi 14 gündeydi. Sonuç olarak, dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Buna ek olarak, lider kripto para biriminin fiyatı 2022 Aralık’ta görülen 16.000 dolar seviyesinden 21.000 dolar seviyesine yükselirken, Bitcoin’in büyük yatırımcıları ise bu süreçte 4,4 milyar dolar değerinde varlık topladı.

Bitcoin Etrafında Neler Oluyor?

Stoklamaya ilk başlayanlar 10 – 100 BTC arasında tutan Bitcoin köpekbalığı adresleriydi. Sadece 10 hafta içinde 2,2 milyar dolardan fazla değere sahip 105.600 coin eklediler ve BTC’nin düşüşünü 16.000 dolar civarında durdurdular.

Ardından, kripto para biriminin fiyatı takip eden sekiz hafta içinde 18.000 dolardan işlem görmeye başladığında, daha küçük Bitcoin balinaları 1,4 milyar dolardan fazla tutarında yaklaşık 67.000 BTC satın aldı. Kripto para biriminin fiyatı daha sonra, daha büyük balinaların sadece 10 gün içinde 37.100 BTC (bu yazının yazıldığı sırada 800 milyon dolardan fazla değerde) toplamasıyla 21.000 dolara yükseldi.

BTC, büyük ölçüde enflasyonun düştüğü ve ekonominin yumuşak bir şekilde düşeceği yönündeki artan yatırımcı iyimserliği nedeniyle son yedi gün içinde yaklaşık %25 oranında arttı.

Fiyat Mücadelesi Devam Ediyor

21.500 dolarlık direnç alanı, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir kırılım denemesine şahitlik etti. Ancak BTC, 21.500 dolar bölgesini geçmeyi başaramadı. Fiyat 21.679 dolar civarında yüksek bir seviyeye ulaştı ve şu anda kademeli olarak düşüyor. BTC/USD çiftinin saatlik grafiğinde, 21.100 dolara yakın destekle önemli ölçüde yükseliş eğilimi çizgisi kırıldı.

Bitcoin fiyatı, 21.500 dolar direncinin üstesinden gelemediği takdirde düşmeye devam edebilir. Aşağı yönde, 21.100 dolar bölgesinde bir destek bulunuyor. Bir sonraki önemli destek ise 20.900 dolar bölgesi ve 100 saatlik SMA. Şu anda, ana destek 20.500 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor ve bunun altına yaşanabilecek bir hareket fiyatı 20.000 dolara düşürebilir. Herhangi bir ek kayıp olması durumunda ise fiyat bir anda 19.500 dolara ulaşabilir.

FTX krizinin Bitcoin stokları arasındaki korelasyonun düşmesine neden olması mantıklı görünmüştü. Kripto para birimlerinin fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olan bir olaydı.

Ancak yükselişe yeniden başlamakla kalmayıp rekor niteliğinde bir yükseliş serisi yakalamış olması şunu anlatıyor olabilir. Bitcoin’in FTX çöküşünün üstesinden hızla gelebileceğini gösteriyor. Bu, korelasyon grafiklerinde pratik olarak bir blip olarak göründü. Yani genel olarak ve uzun vadede Bitcoin yükselişte. Piyasalar olayın sorumlusunun Bitcoin değil Alameda-FTX olduğunun farkında.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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