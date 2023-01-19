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Bitcoin (BTC) yatırımcıları şaşırtmaya devam ederken, önde gelen bir uzman BTC fiyatına dair kritik bir uyarıda bulundu.

‘Bitcoin, Düşüşe Geçecek’

Kripto para piyasası 2023’e sürpriz bir başlangıç yaparken, Bitcoin, 14 günlük nadir kazanç serisi yakaladıktan sonra istikrar kazandı. Ancak, bugün ivme kaybeden Bitcoin yeniden 21.000 doların altına geriledi. Çarşamba günü Bitcoin %2,5 değer kaybederek 2013’ten bu yana en uzun günlük kazanç serisini sonlandırdı. Yatırım şirketi Miller Tabak Co.’nun baş piyasa stratejisti Matt Maley, Bitcoin’in “şu anda yakın vadede çok fazla satın alındığını” ve “kısa vadeli bir geri çekilmeye hazırlandığını” söyledi. Perşembe günü, ekonomik büyüme endişeleri üzerine hisse senetleri düştü ve Hazine tahvilleri yükseldi. Bu durum, kripto para piyasasında da etkili oldu. Kripto para sektörü ayrıca FTX borsasının çöküşünün sonuçlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Durum hakkında bilgisi olan kişilere göre, Digital Currency Group’un borç verme birimi olan Genesis Global Capital, bu hafta içinde bir iflas başvurusu için zemin hazırlıyor. Uzmanlara göre, Bitcoin fiyatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Bloomberg’e göre, Bitcoin‘in 14 günlük göreceli güç endeksi 90’dan fazla düştü, ancak aşırı alım koşulları olarak adlandırılan eşik olan 70’in üzerinde kaldı. Bazı stratejistler için bu, Bitcoin’in 2023 ilerlemesinde bir engel olarak nitelendiriyor. Bitcoin sene başından bu yana %20’den fazla arttı. Mevcut ralli ABD’den gelen düşük enflasyon verileri sonrasında Fed’in faiz oranı artışlarını kademeli olraak sona ereceği görüşünden kaynaklandı. Kripto para piyasası Kasım 2021’deki zirveden bu yana yaklaşık 2 trilyon dolar kaybetti. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşması için makroekonomik görünümün değişmesi gerekiyor.

Domino Etkisi, Devam Ediyor!

Uzmanlara göre, kripto para piyasasının 1 trilyon dolara yaklaşması sembolik olarak büyük önem arz ediyor. Bitcoin’in 22.000 dolar seviyesini test ettiğini görmek son heyecan verici ve herhangi bir dirençle karşılaşmadan önce 23.000 dolara ulaşması da önemli. Bu nedenle, herhangi bir iflas yada şok yaşanmazsa, BTC yoluna devam edebilir. Ancak, FTX’in yarattığı domino etkisi nedeniyle sektör zor günler geçiriyor. Bu nedenle, makroekonomik risklerin yanında yeni iflaslar da BTC fiyatını etkilemey devam edebilir.