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Bitcoin’de Nefesler Tutuldu! 5 Analistten Ortak Açıklama: Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) 2023'e istikrarlı bir başlangıç yaparken, önde gelen 5 uzman BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
16:30
25 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Bitcoin (BTC) 2023’e istikrarlı bir başlangıç yaparken, önde gelen 5 uzman BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

‘Bunlara Bağlı’

Kripto para piyasası ivme kaybederken, Bitcoin %2,6 düştü. Bitcoin an itibariyle 22.632 dolardan işlem görüyor.  Ethereum (ETH) ise yaklaşık %5 düşüşle an itibariyle 1.550 dolardan işlem görüyor. Oanda analisti Craig Erlam’a göre, Bitcoin son günlerde çok değişken ve büyük ölçüde 22.300 dolar ile 23.300 dolar arasında işlem görüyor. Bu oldukça dar bir aralık ama daha da önemlisi, son birkaç hafta içinde elde ettiği olağanüstü kazançları kaybetmedi. Gerçek şu ki, piyasanın büyük bir kısmı Federal Rezerv’in (Fed) bu yıl şahin duruşunu yumuşatacağına ikna olurken, makroekonomik belirsizliğin kademeli olarak ortadan kaybolacağına dair inanç somutlaşıyor. Veriler ayrıca, enflasyonun düştüğünü ve resesyon riskinin azaldığını gösterirken, Bitcoin önemli destek seviyelerini tutmaya devam ediyor. Bununla birlikte, önemli sayıda yatırımcı, henüz dibe ulaşılmadığına inanarak mevcut ralliye şüpheyle bakıyor.

AvaTrade’in baş piyasa analisti Naeem Aslam’a göre BTC’nin mevcut endişe ve şüpheleri ortadan kaldırması için 30.000 doları aşması gerekiyor. Daha da önemlisi, günlük zaman dilimindeki RSI, fiyatın aşırı alımda olduğunu gösteriyor, bu nedenle Bitcoin düşebilir. Uzmana göre, kripto paralar Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesinde, ancak umutlar Fed’in güvercin para politikası duruşuna ve dolar endeksindeki daha fazla zayıflığa bağlı. Bitcoin‘in değeri hala çoğunlukla makro dinamikler tarafından yönlendiriliyor ve birçok yatırımcı bunları bir barometre olarak kullanıyor.

‘Henüz Erken’

FOREX.com küresel araştırma başkanı Matt Weller, bu rallilerin çoğunun FOMO’dan  kaynaklandığını vurguluyor. Uzman bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Kripto para fon yöneticisi BitBull Capital’in CEO’su Joe DiPasquale, Bitcoin’in önümüzdeki birkaç gün içinde 20.000 doları test etmesine şaşırmayacağını ifade etti. Uzmana göre, yüksek volatilite böylesi bir ortamda risk teşkil edebilir. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, Fed ve enflasyon verisi son sözü söyleyecek. Bu nedenle Bitcoin‘de uzun vadeli bir tahmin yapmak için henüz çok erken. Olumsuz makro veriler ve sektördeki FUD ortamı nedeniyle, Bitcoin’deki ralli sona erebilir.

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