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Bitcoin (BTC) 23.000 doların üzerindeki konumunu korurken, önde gelen 3 analist heyecan verici açıklamalar yaptı.

‘Bitcoin, Altını Takip Ederse..!’

Popüler trader ve analist TechDev, bugün Bitcoin fiyatına dair önemli bir açıklama yaptı. Uzmana göre, Bitcoin altını takip etmeye devam ederse bir mıknatıs gibi 50.000 dolara tırmanabilir. Bitcoin’in altınla ne kadar rekabet edeceğine dair tartışma devam ederken, analistler farklı senaryolar sergiliyor. Bloomberg’ın bildirdiği gibi, altın ve Bitcoin arasındaki korelasyon artık neredeyse %100. TechDev’e göre, hem altın hem de Bitoin dolar endeksi ile ters orantılı. Jeopolitik olaylara anlık tepkiler dışında, altın ve Bitcoin uzun bir süre yüksek korelayon içerisindeydi. Stratejiste göre, Bitcoin altını kovalamaya devam ederse, sonuç boğalar için oyunun kurallarını değiştirebilir. Güncel verilere göre altın yılbaşından bu yana %6,1 artarken, Bitcoin ise %39 değer kaydetti.

TechDev’e göre, Bitcoin artık sadece 30.000 doları değil, 50.000 doları bile geçme şansına sahip. Goldmoney araştırma başkanı Alasdair Macleod, bu hafta tahmininde jeopolitik duruma dikkat çekerek, Rusya, Çin ve Asya’da altın alımlarının arttığını belirtti. Bu ülkeler ayrıca dolar ile ticareti azaltarak, bunun yerine altın kullanmaya başladı. Rusya ve Çin altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Yöneticiye göre, makro ortam düzeldiğinde hem altın hem de Bitcoin büyük oranda ivme kazanacak. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone uzun vadede Bitcoin’in altını geride bırakacağını iddia ediyor.

Makro Ortam Değişmeli!

Bitcoin 2023’e istikralı bir başlangıç yaparken, mevcut rallinin sürdürülebilirliği ise tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlar Fed’in kademeli olarak faiz oranlarını düşüreceğini ve BTC’nin yoluna devam edeceğini iddia ederken, bazıları ise resesyon endişesi nedeniyle daha karamsar bir tablo çiziyor. Çoğu analist, volatilitedeki artışın BTC’nin daha düşük seviyelere çakılmasına neden olabileceğinden, ne olursa olsun bu aşamada dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Önde gelen analistlerden Meterial Indicator yatırımcıları son yükselişe çok fazla güvenmemeleri konusunda uyardı. Tanınmış analist Crypto Toni de mevcut rallinin “ölü kedi sıçraması” olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, makro ortam düzelmeden gerçek boğa döngüsünün başlaması imkansız. Bu nedenle 1 Şubat’taki FOCM toplantısı büyük önem teşkil ediyor.