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Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, ABD doları endeksinin (DXY) zayıflığa işaret ettiğini ve bunun Bitcoin (BTC) için büyük bir kırılma anlamına gelebileceğini ileri sürdü.

DXY Etkisi

Kıdemli kripto para analisti Jason Pizzino Youtube üzerinden 278.000 abonesine DXY’nin bu yıl %16’nın üzerine ulaşmasının ardından yükselişinin yavaşlayacağını belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Son dört haftanın en düşük kapanışını yaptık. Yani geçen hafta %50 seviyesinin altında kapandı. Buradaki kilit seviye, DXY’deki 109 puan olacak. Şimdi bunu bir makro oyunda görmeye başlıyoruz. Haftalık grafiklere bakıyoruz. Bu durum bir yıl öncesinden beri ABD doları endeksi için haftalık grafikte gördüğümüz ilk alt tepe… Benim için bu, zayıflığın ikinci işareti. Eylül ayında o büyük patlamayı yaşadık. Bize her şeyin ABD doları karşısında düşeceğini söyleyen haber buydu. Herkes ABD dolarına yığıldı. Ve şimdi, başka bir zayıflık işareti görmeye başlıyoruz, hafta sonu ‘çöküşünü’ teyit eden daha düşük bir tepe ve %50 seviyesinin altında kapanış.

Bitcoin’de Kritik Seviye

Yatırımcılar DXY’yi yakından takip ediyor. Çünkü endeks zayıflama belirtileri gösteriyorsa, bu durum yatırımcıların sermayelerini ABD dolarından uzaklaştırıp kripto para ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara tahsis ettiklerinin bir göstergesi olarak işaret ediliyor. DXY’nin ardından Bitcoin’i ele alan Pizzino, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde belirtilen bir direnç alanını aşana kadar hala dar bir aralıkta sıkışıp kalabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin’de 20.700 dolar seviyesi kritik. Belirtilen seviyenin aşılması durumunda bir sonraki hedef bölge 21.400 dolar seviyesi olabilir. Bu seviyenin üzerine çıkana kadar risk devam ediyor. Kısa vadede hala tetikteyim…

Uzman isim Pizzino’ya göre BTC’nin çapraz direncinin kırılması, kararsız yatırımcıları kendine çekerek 25.000 dolar seviyesine doğru bir ralliye olanak tanıyabilir. Uzman konu hakkında şu ifadelere yer verdi: