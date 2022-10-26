Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’de Kritik Seviye Alarmı: Ciddi Sonuçlar Yaratabilir!

Lider kripto para birimi Bitcoin'de (BTC) kritik seviye alarmı! Seviyenin kırılması kripto para biriminde ciddi sonuçlar oluşturabilir!
00:50
26 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, ABD doları endeksinin (DXY) zayıflığa işaret ettiğini ve bunun Bitcoin (BTC) için büyük bir kırılma anlamına gelebileceğini ileri sürdü.

DXY Etkisi

Kıdemli kripto para analisti Jason Pizzino Youtube üzerinden 278.000 abonesine DXY’nin bu yıl %16’nın üzerine ulaşmasının ardından yükselişinin yavaşlayacağını belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Son dört haftanın en düşük kapanışını yaptık. Yani geçen hafta %50 seviyesinin altında kapandı. Buradaki kilit seviye, DXY’deki 109 puan olacak. Şimdi bunu bir makro oyunda görmeye başlıyoruz. Haftalık grafiklere bakıyoruz. Bu durum bir yıl öncesinden beri ABD doları endeksi için haftalık grafikte gördüğümüz ilk alt tepe… Benim için bu, zayıflığın ikinci işareti. Eylül ayında o büyük patlamayı yaşadık. Bize her şeyin ABD doları karşısında düşeceğini söyleyen haber buydu. Herkes ABD dolarına yığıldı. Ve şimdi, başka bir zayıflık işareti görmeye başlıyoruz, hafta sonu ‘çöküşünü’ teyit eden daha düşük bir tepe ve %50 seviyesinin altında kapanış.

Bitcoin’de Kritik Seviye

Yatırımcılar DXY’yi yakından takip ediyor. Çünkü endeks zayıflama belirtileri gösteriyorsa, bu durum yatırımcıların sermayelerini ABD dolarından uzaklaştırıp kripto para ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara tahsis ettiklerinin bir göstergesi olarak işaret ediliyor. DXY’nin ardından Bitcoin’i ele alan Pizzino, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde belirtilen bir direnç alanını aşana kadar hala dar bir aralıkta sıkışıp kalabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin’de 20.700 dolar seviyesi kritik. Belirtilen seviyenin aşılması durumunda bir sonraki hedef bölge 21.400 dolar seviyesi olabilir. Bu seviyenin üzerine çıkana kadar risk devam ediyor. Kısa vadede hala tetikteyim…

Uzman isim Pizzino’ya göre BTC’nin çapraz direncinin kırılması, kararsız yatırımcıları kendine çekerek 25.000 dolar seviyesine doğru bir ralliye olanak tanıyabilir. Uzman konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’de çapraz direnç seviyesi kırıldığında, yatırımcılar 20.000 doların altındaki fiyat seviyelerinden alım fırsatını kaçırdığını düşünerek FOMO’ya başlayabilir. Yatırımcıların bu tavrından oluşan satın almalar bizi üst seviyelere taşıyabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bitcoin Hareketlendi Altcoin’ler Fırladı! İşte En Çok Kazandıran Coin’ler!
Bitcoin Hareketlendi Altcoin’ler Fırladı! İşte En Çok Kazandıran Coin’ler!
Analistten Yatırımcılara Müjde: “Bitcoin’de Ralliye Hazır Olun!”
Analistten Yatırımcılara Müjde: “Bitcoin’de Ralliye Hazır Olun!”
Santiment ve Messari, Bitcoin İçin Tek Bir Noktayı İşaret Etti: Zorlaşıyor!
Santiment ve Messari, Bitcoin İçin Tek Bir Noktayı İşaret Etti: Zorlaşıyor!
BitMEX Kurucusundan Çarpıcı Bitcoin (BTC) Görüşü: Çok Geç Olabilir!
BitMEX Kurucusundan Çarpıcı Bitcoin (BTC) Görüşü: Çok Geç Olabilir!
Yatırımcılar Dikkat! Bu İndikatöre Bakmadan Bitcoin Yatırımı Yapmak İstemeyeceksiniz!
Yatırımcılar Dikkat! Bu İndikatöre Bakmadan Bitcoin Yatırımı Yapmak İstemeyeceksiniz!
Çin’in Bitcoin ile Şeytani Planını ABD Açıkladı!
Çin’in Bitcoin ile Şeytani Planını ABD Açıkladı!
Milyarder Yatırımcıdan Çarpıcı Bitcoin Yorumu: “Bunu İstemezler!”
Milyarder Yatırımcıdan Çarpıcı Bitcoin Yorumu: “Bunu İstemezler!”
10 Trilyon Dolarlık Şirketten Kripto Para Tavsiyesi! Neyi Alın Dedi?
10 Trilyon Dolarlık Şirketten Kripto Para Tavsiyesi! Neyi Alın Dedi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022