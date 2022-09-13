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Bitcoin’de Kritik Seviye Açıklandı! Teknik Analist Güncel Verileri Paylaştı!

Bitcoin (BTC) yükselişine devam ederken. önde gelen analistlerden Ali Martinez BTC fiyat hareketine ve zincir üstü verilere dair önemli açıklamalar yaptı.
12:30
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yükselişine devam ederken. önde gelen analistlerden Ali Martinez BTC fiyat hareketine ve zincir üstü verilere dair önemli açıklamalar yaptı.

Bitcoin, Bunu Başarmalı!

Bitcoin ivme kazanmaya devam ediyor. BTC, son 24 saatte %3 artış kaydederek an itibariyle 22.362 dolardan işlem görüyor. Teknik grafiklere göre BTC, 200 günlük hareketli ortalamasının (MA) çok önemli bir noktasında işlem görüyor. Geçtiğimiz haftalarda BTC, bu seviyelerde karşılaştığı direnci geçememiş ve ardından büyük bir düzeltme ile karşı karşıya kalmıştı.  Önde gelen analistlerden Ali Martinez şunları söyledi:

Bitcoin en son 12 saatlik grafikte 200MA’ya ulaştığında, sert bir düzeltmeyle yaşadıı. Şimdi aynı seviyede bir satış sinyali vererek bir geri çekilme öngörüyor. BTC, düşüş senaryosunu geçersiz kılmak için 22.950 doların üzerinde 12 saatlik bir mum çubuğu oluşturmalı.

Ayrıca, Bitcoin gerçekleşen kar/zarar metriği için zincir üstü veriler, Bitcoin‘de her fiyat artışında  yatırımcıların kâr elde edildiğini gösteriyor. Bitcoin için gerçekleşen kar/zarar oranı şu anda 1.0’ın altında ve bu da güçlü bir ayı döngüsünü vurguluyor. Glassnode’a göre, kritik metrik Haziran ayı başlarında düşmeye başladı ve Ağustos ortasında 0,58’e geriledi Bu metrik, ralli sırasında yatırımcılar tarafından kâr artışının gerçekleştiğini teyit ediyor. Geçen hafta 20.000 doların altına düştükten sonra, BTC tekrar toparlandı ve güçlü bir destek seviyesi görevi gören 20.000 doları tutmayı başardı. Aktif adreslerin sayısına atıftan bulunan  Ali Martinez ayrıca Bitcoin’de dip seviyenin görülmüş olabileceğine inanıyor. Analist, son tweetlerinden birinde şunları yazdı:

Ağdaki yeni günlük BTC adreslerinin sayısı, hızla artıyor gibi görünüyor ve haftalık ortalama 410.000 adres civarında. 415.000 BTC adresinin üzerinde bir rakam, iyimser görünümü sürdürüebilir

Bireysel Yatırımcı, Biriktiriyor!

Ayrıca, en az bir veya daha fazla Bitcoin’e sahip toplam BTC adresi sayısı 100.000’e yaklaştı. Bu, bireysel yatırımcıların biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in tek kurtuluş yolu Fed’in para politikasından geri adım atması. Federal Rezerv yetkililerinden gelen yorumlar bile BTC fiyatını etkilemeye başladı.

Yöneticiye göre, Fed şahin duruşuna ara verir vermez, BTC yine eski parlak günlerine dönecek.  Uzmanalr, Fed’in faiz artırımlarına bir noktadan sonra son vereceğine inanıyor. Kripto para piyasasında meydana gelen iflaslar, krizler ve çöküş, Bitcoin’e büyük darbe vurdu. Piyasaya yönelik güvenin sarsılması, kurumsal ve bireysel yatırımcıyı piyasadan uzaklaştırdı. Ancak, Merge’in piyasaya yeniden ivme kazandırması bekleniyor.

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